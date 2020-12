9 Comments

Los grandes números de los presupuestos de la Junta de Castilla y León, como indicaba la semana pasada, mostraban un obvio aumento de 2.000 millones de euros, lo contrario hubiese sido incomprensible en la situación en la que nos encontramos, una crisis sanitaria que parece no acabar, y una crisis económica y social que desgraciadamente acaba de empezar.

A pesar de los números, siempre hay que tener en cuenta, que lo importante no es lo presupuestado, sino lo ejecutado a lo largo del año, porque sabemos que el papel todo lo aguanta.

Ejemplos de lo anterior tenemos varios. La liquidación de 2019 nos muestra que el presupuesto inicial de Atención Especializada se modificó negativamente en 27M€, las inversiones sufrieron una bajada de 36M€ y las prestaciones sociales redujeron su presupuesto inicial en otros 27. Que se traduce en menos personal, más precariedad y menos ayudas sociales.

En el lado opuesto, por ejemplo, tenemos un aumento de 2 millones de euros para el canon del Hospital de Burgos, que por cierto este año tendrá la friolera cifra de 85 millones de euros, 6 millones más que en 2016. No olvidemos esto cuando alguien nos hable de la construcción de un hospital en un modelo de cooperación público- privada.

En lo que se refiere a lo escrito, a pesar de las cifras absolutas, la Consejería de Familia pierde impacto en el presupuesto global. Hay programas que todavía no han recuperado las cifras de antes de la crisis, como es el caso de “Promoción y apoyo a la mujer” que todavía no ha conseguido los niveles de 2009 siendo todavía la mitad.

La Renta Garantizada de Ciudadanía ha disminuido en 30 millones, bajo el pretexto del Ingreso Mínimo Vital, pero bien podían utilizarse como ayudas complementarias, teniendo en cuenta , por ejemplo que 2 de cada 10 niños y niñas de Castilla y León están en riesgo de pobreza y de exclusión social según UNICEF.

Educación suma 5 millones de euros más para la concertada, recuperando los niveles de presupuesto de 2010.

Y en Sanidad ¿habremos aprendido algo? Pues no parece, como ocurre en la Consejería de Familia, aunque en términos absolutos el presupuesto en Atención Primaria hay aumentado, su porcentaje con respecto al presupuesto total ha disminuido más de medio punto, dejando de nuevo a la Atención Primaria, tan necesaria en momentos de pandemia, en segundo plano.

¿Y de Segovia? ¿Se habrá tomado nota de las carencias en servicios públicos que salieron a luz durante la pandemia? Pues la realidad, es que parece que no hemos aprendido nada, vistas las inversiones: 45.000 euros para Radioterapia, que ni si quiera da para un Convenio con la privada Recoletas. Un Centro de Salud nuevo que no acaba de arrancar, y 1 millones en obras diversas de hospitales, donde puede que sí o puede que no, se contemple una nueva segunda infraestructura hospitalaria.

200.000 euros para el programa Rehabitare y Revive de vivienda de la Consejería de Fomento, y un millón menos para el cuidado del medio natural y la prevención de incendios forestales.

Aunque de todas las ínfimas cantidades, aparece una que llama la atención, y que es cuanto menos insultante, y son las Campañas Contra la Violencia de Género, a las que la Junta de Castilla y León destina la cantidad de 529 euros.

Y todo esto, teniendo en cuenta que la Junta acaba el año con más de 200 millones de superávit, y que el año que viene contará con más de 600 millones de euros extra del fondo de financiación Covid del Gobierno.

En definitiva, habrá que estar atentos a los proyectos que se ejecutan y los que no. Y con respecto a Segovia, una no es regionalista pero la verdad ganas no le quedan.