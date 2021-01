11 Comments

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado la aplicación ce “medidas extraordinarias” en Segovia para afrontar el incremento de la incidencia de los contagios por covid que se están registrando en los últimos días con el cierre de los bares excepto sus terrazas, los centros deportivos y el único centro comercial de la ciudad, inicialmente durante 15 días desde esta misma medianoche. Además se prolongan las medidas ya existentes de toque de queda, cierre perimetral de la región y reuniones de un máximo de seis personas, en este caso por un tiempo “indefinido”.

Las medidas excepcionales, con una duración inicial de dos semanas, son similares a las que se adoptaron a principios del pasado mes de noviembre y se concretan en la clausura del interior de la hostelería, salvo para la recogida de comida para llevar o servicio a domicilio, mientras que si se podrán utilizar las terrazas con las medidas de distanciamiento y limitaciones de aforo que ya están en vigor. Las “peceras” quedan estrictamente prohibidas.

El cierre del centro comercial Luz de Castilla no influye a los pequeños negocios, que podrán permanecer abiertos, mientras que se cierran las instalaciones deportivas que no sean al aire libre excepto para la actividad oficial y se prohíbe la presencia de público en eventos deportivos que no se celebren al aire libre. Las medidas excepcionales concluyen con el cierre total de las salas de juego, de apuestas y bingos.

Estas medidas especiales se aplicarán en Segovia, además de Ávila y Palencia —las seis provincias restantes pasan al nivel 4 pero sin medidas añadidas— y serán publicadas en el Boletín Oficial de la región (Bocyl) este viernes, por lo que entran en vigor a las 00.00 horas, es decir, la próxima medianoche.

(Cuatro horas después de esa comparecencia, la Junta admitió las quejas de los sectores afectados y admitió retrasar la entrada en vigor de la orden a las 00.00 horas del domingo por lo que los negocios afectados por las medidas extraordinarias aún podrán trabajar en la situación actual el viernes y el sábado).

Ayudas

Mañueco también anunció que el ejecutivo prepara un nuevo paquete de ayudas directas para el mantenimiento del empleo en el sector hostelero por un montante de 20 millones de euros aunque no concretó el funcionamiento de esta iniciativa.