La fiesta de la Vendimia contará con Alimentos de Segovia y sus productores

La Caravana de Alimentos de Segovia llega a su quinta parada de este 2025 en Valtiendas, donde el próximo sábado 20 de septiembre se celebrará la decimoséptima edición de la Fiesta de la Vendimia. Esta emblemática cita, que une tradición, producto local y cultura del vino, convertirá la plaza de San Isidro en el epicentro del producto de proximidad y de calidad.

José Galindo Winegrower, Zarraguilla, González Fischer, Valmenia, Navaltallar, Bodegas Vagal, Cerveza SanFrutos, Quesería Artesanal de Sacramenia, Alimentación Los Castillos, Merche´s Galletas, La Dula de las Mesetas, Charcutería Gourmet Henar García, La Manitas de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca, A Tu Gusto!, Ahumados Artesanos Perser, Quesos Moncedillo, Entrehoces, Embutidos y jamones Los Joaquines, Ahumados Huma y Aceitunas Hilario son los veintiún socios de la marca agroalimentaria de la Diputación, Alimentos de Segovia, que se instalarán en la plaza para ofrecer una muestra representativa de la variedad de los productos que existen en la provincia de Segovia, tal y como han revelado esta mañana en rueda de prensa la vicepresidenta y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de la localidad, José María Galindo.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la apertura de taquillas para la venta de tickets de degustación y la celebración de una misa por la nueva vendimia en la iglesia de Valtiendas. A las 12:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la feria y la apertura de los puestos de la Caravana, pudiendo los asistentes disfrutar de una degustación de vinos D.O.P. Valtiendas por siete euros, amenizada por el grupo TOCA2.

Uno de los momentos más emblemáticos llegará con la tradicional pisada de uvas para obtener el primer mosto de la cosecha 2025. A lo largo del día también se celebrará un sorteo de cestas de productos de Alimentos de Segovia, en el que se podrá participar por tres euros y una comida popular con judiones de La Granja, cuyos tickets tendrán un precio de diez euros.

Por la tarde, los amantes del vino podrán participar, por tres euros, en una cata de vinos seleccionados de la D.O.P. de Valtiendas conducida por expertos, y, por siete, en una visita guiada a viñedos locales que incluye traslado en autobús, explicación de viticultores y cata de uvas y vinos. La fiesta continuará hasta la noche con la animación de la charanga Resaca y una verbena a cargo del grupo Valshops.

Para Magdalena Rodríguez “Valtiendas es un enclave fundamental para la viticultura por la Denominación de Origen Protegida Valtiendas y celebrar la fiesta de la vendimia pone en valor, no sólo el vino, sino toda la riqueza agroalimentaria de Segovia”.

La Feria de la Vendimia de Valtiendas es una de las diez paradas que conforman el recorrido de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, una iniciativa de la Diputación de Segovia para promocionar y acercar los productos de la provincia a todos los municipios. Tras su paso por Sangarcía, Caballar, Santo Tomé del Puerto y Martín Muñoz de las Posadas, la Caravana continuará su camino hacia Segovia, Labajos, Abades, Navafría y Prádena.