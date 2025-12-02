La FES, Titirimundi y Foacal crean la Escuela de Artesanos Segovianos

La Federación Empresarial Segoviana (FES), la Fundación Titirimundi y la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) han firmado hoy un convenio de colaboración para la creación e impulso de la Escuela de Artesanos Segovianos, un proyecto destinado a fortalecer la actividad artesanal como elemento clave del patrimonio cultural, económico y social de la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES); Marián Palma Castillo, directora de la Fundación Titirimundi; y Miguel Ángel Tapia, presidente de Foacal, quienes han destacado la relevancia estratégica de una iniciativa que une cultura, tradición, formación y tejido empresarial.

“La Escuela de Artesanos Segovianos será un punto de encuentro entre tradición y futuro, un espacio para que los oficios artesanos encuentren relevo, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó Andrés Ortega, quien subrayó también “el compromiso de la FES con la formación y con todos los sectores que forman parte del tejido productivo de la provincia”.

Por su parte, Marián Palma destacó el papel de la cultura en este proyecto: “La artesanía es creación, identidad y memoria. Desde Titirimundi queremos contribuir a que este proyecto acerque los oficios tradicionales a nuevos públicos y fomente la creatividad vinculada a nuestras raíces”.

El presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia, puso el foco en la profesionalización del sector: “Este convenio nos permitirá reforzar la formación especializada y apoyar a los artesanos en su mejora continua, además de promover el relevo generacional tan necesario en numerosos oficios”.

La futura Escuela tendrá su sede en las instalaciones de la FES, que cederá gratuitamente espacios formativos y de reunión para el desarrollo de actividades especializadas. Con esta iniciativa, las tres entidades unen esfuerzos para ofrecer programas de capacitación en oficios tradicionales, impulsar el relevo generacional y promover la profesionalización de nuevos artesanos.

El acuerdo contempla también la puesta en marcha de actividades conjuntas como jornadas, ferias, talleres, exposiciones o encuentros profesionales, que contribuirán a dinamizar el tejido artesanal y a reforzar la colaboración entre el ámbito cultural y el empresarial. Además, la FES incorporará a la Fundación Titirimundi como socio de pleno derecho, facilitando su participación activa en el ecosistema asociativo.

La Fundación Titirimundi aportará su experiencia en gestión cultural y organización de eventos, mientras que Foacal ofrecerá su conocimiento técnico y su red de artesanos para el diseño y ejecución de programas formativos. Una comisión de seguimiento, integrada por representantes de las tres instituciones, velará por el cumplimiento del convenio y la coordinación de acciones.

El compromiso adquirido tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por acuerdo unánime, y representa un paso decisivo para situar a la artesanía segoviana en el centro de las políticas de formación, cultura y desarrollo económico del territorio.