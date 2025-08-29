La Diputación reparte más de 46.000 euros en ayudas a emprendedores rurales

La Diputación de Segovia ha concedido 38 ayudas a emprendedores y empresas de reciente creación en el medio rural, con una inversión total que supera los 46.000 euros. El objetivo es apoyar a quienes han iniciado su actividad en 2024, facilitando la consolidación de nuevos negocios en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Las subvenciones, que oscilan entre los 892 y los 2.083 euros por beneficiario, buscan aliviar los costes iniciales de los autónomos, como cuotas, alquileres, servicios de gestoría o mantenimiento de páginas web.

Los proyectos respaldados reflejan la diversidad del tejido empresarial en la provincia. Predominan iniciativas relacionadas con el comercio de proximidad, la hostelería, peluquerías y actividades del sector primario —agricultura y ganadería—, aunque también destacan negocios vinculados a la arquitectura, la nutrición, la comunicación, la fotografía o el marketing.

Desde el área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible se ha destacado que estas ayudas, en marcha desde 2013, se han consolidado como una herramienta clave para fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

En esta convocatoria se recibieron un total de 48 solicitudes, lo que refleja el interés creciente por emprender en la provincia. La Diputación ha recordado que la lista de beneficiarios puede consultarse en su página web o directamente en el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible.