Al final ha podido más la realidad y la Diputación de Segovia anunciaba el 26 de enero que baja el telón del Juan Bravo hasta marzo, a tenor de la intensificación de la epidemia de covid. Era una medida recomendada encarecidamente por la Junta de Castilla y León pero que la Diputación, en un primer momento, y el Ayuntamiento de Segovia optaron por desoír. En el caso de la Diputación por considerar que disponen de maquinaria de renovación del aire recién adquirida “que hay que amortizar” y que garantizaban una “cultura segura”. Ya no va a ser así y la Diputación se suma a las recomendaciones de la Junta, al menos en lo concerniente al teatro. Queda de momento inalterada la programación cultural prevista por el Ayuntamiento de Segovia.

El parón afecta a las funciones que restaban del mes de enero (2 funciones, ‘Acróbata y arlequín’, prevista para el 29 de enero y que pasa a programarse para el 6 de abril, y ‘Don Quijote somos todos’, 30 de enero, trasladada al 14 de marzo), así como todas las previstas para el mes de febrero, ‘Curva España‘ (con nueva fecha de representación para el 19 de marzo), ‘Horror, el show que nunca se debió hacer‘ (18 de abril), ‘Jardines‘ (7 de mayo) y ‘La habitación de María‘ (8 de mayo, con Concha Velasco, y uno de los principales atractivos de la temporada). Estas entradas ya habían sido puestas a la venta y para la devolución del importe se ha establecido un plazo hasta el 20 de febrero. También cambian de fecha los conciertos aún no puestos a la venta de Red House (21 de febrero, que se desplaza al 10 de abril), de The Cuban Jazz Syndicate & Pepe Rivero (8 de abril) así como la obra ‘Deshielo‘ (28 febrero, al 12 de marzo). No hay fecha para el concierto de Andrea Motis (previsto el 27 de febrero), que no se ha podido reprogramar.

También El Espinar

El Juan Bravo no será el único teatro en tomarse una vacaciones. El 25 de enero, el Ayuntamiento de El Espinar emitía un bando cerrando por quince días el Auditorio Menéndez y Pidal, y hasta nueva orden todos los espacios culturales e instalaciones municipales, escuela de música, pistas deportivas, entre otros. Se mantendrán abiertas exclusivamente las oficinas municipales en el consistorio, el resto, cerrado al público. El cierre afecta también a los mercadillos ambulantes de San Rafael y El Espinar, igualmente cerrados hasta nueva orden.