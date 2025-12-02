‘La Dama de las Catedrales’ celebra su V Centenario en el cupón de la ONCE

El V Centenario de la Catedral de Segovia es el motivo del cupón de la ONCE del martes, 9 de diciembre. Cinco millones de cupones llevarán la imagen de ‘La Dama de las Catedrales’, por toda España.

El vicepresidente del Cabildo, Ángel Miguel Alonso Arranz, el delegado de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y el obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la propia Catedral, y en el que han estado acompañados por el director de ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y la consejera Territorial de ONCE, Mª Luz Hernández. de la ONCE.

Construida entre los siglos XVI y XVII, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos forma parte del gótico tardío. Comienza a levantarse en 1525 y fue terminada en 1686, con el cierre de la cúpula del crucero. Es conocida como ‘La Dama de las Catedrales’ por su belleza, elegancia y dimensiones.

Carlos I de España y V de Alemania ordenó construir una nueva catedral sobre el antiguo convento de Santa Clara. El primer arquitecto fue Juan Gil de Hontañón. La primera piedra se colocó en la fachada occidental el 8 de junio de 1525 y la consagración fue el 16 de julio de 1768. Se trasladaron algunos elementos de la antigua catedral a la nueva como el claustro del siglo XV diseñado por Juan Guas; el coro, así como esculturas y pinturas.

En su construcción se pueden distinguir tres campañas. La primera (1525 a 1557), con los maestros de obra Juan Gil de Hontañón, su hijo Rodrigo y García de Cubillas. La segunda (1578 a 1607), donde participaron maestros de obra como Rodrigo de Solar o Martín Ruiz de Chertudi. Y la tercera (1607-1685), con Pedro de Brizuela o Francisco de Viadero.

Dentro de la Catedral de Segovia la luz que atraviesa las vidrieras envuelve al visitante en un fascinante mundo de color. Posee uno de los conjuntos de vidrieras manieristas más logrado desde el punto de vista catequético de España con un total de 157 vitrales distribuidos en las naves, girola y presbiterio.

La Catedral de Segovia se dispone en tres naves con planta de cruz latina, con capillas laterales, crucero con ábside semicircular, cabecera con girola y capillas radiales. El claustro y la torre componen otras de las partes fundamentales del templo.

Sus medidas son 33 metros de altura en la nave central, 50 metros de ancho, 105 metros de longitud y 88 metros en la torre. Las cubiertas se cierran con bóvedas de crucería. La girola se flanquea por siete capillas radiales. La cúpula del crucero fue la última parte construida. El objetivo era sintonizar la armonía y la integración de la cúpula semiesférica tanto por dentro como por fuera, elevada en un tambor cilíndrico sobre pechinas.

La catedral posee tres puertas: la de San Geroteo, primer obispo de la Diócesis de Segovia; la de San Frutos, patrón de la Diócesis; y la de Santa María o puerta del Perdón. El coro de la Catedral de Segovia se encuentra situado frente al Altar Mayor y fue obra de los tallistas Pedro de Palencia y el maestro Juan. Los trabajos de tallado comenzaron en 1458 y se prolongaron hasta 1463.

La portada es de estilo gótico flamígero, costeada por Isabel la Católica y realizada por Juan Guas en 1483.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.