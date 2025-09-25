La “compostelada peñera”, principal novedad en las fiestas de Tabanera del Monte

Tabanera del Monte se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que tendrán lugar del 29 de septiembre al 5 de octubre. Se trata de la última gran cita festiva del calendario estival en el municipio de Palazuelos de Eresma, con un programa que combina actos religiosos, música, actividades para todas las edades y varias novedades.

Entre ellas destacan el regreso de las disco móviles de madrugada, muy demandadas por la juventud, y la “Compostelada Peñera”, una ruta por las peñas en la que habrá pruebas y un pasaporte tábano con sorteo final. Además, la peña BMB celebrará su 15º aniversario con un DJ especial y sorteo entre los participantes.

Los Mayordomos, José “Pepe” y Alicia, tendrán un papel destacado en unas fiestas en las que tampoco faltará la tradicional ofrenda floral, las jotas en honor a la Virgen del Rosario y los espectáculos musicales de las orquestas Tritón y La Jungla.

Programa completo Lunes 29 y miércoles 1 de octubre 21:00 h. Campeonato de Tute en la Taberna de Tabanera. Martes 30 y jueves 2 de octubre 21:00 h. Campeonato de Mus en la Taberna de Tabanera. Viernes 3 de octubre 19:30 h. Dianas y pasacalles con Dulzaina y Tamboril.

20:30 h. Concentración de peñas y desfile de disfraces desde la guardería Colorines hasta el frontón.

21:00 h. Ofrenda floral a la Virgen del Rosario , pregón inaugural a cargo de la peña La Revolución y elección de los mejores disfraces y carrozas.

22:30 h. Cena popular.

00:30 h. Verbena con la orquesta Tritón .

05:00 h. Neon Party The Huecos, con Huecos Team y Padres Indies Dj Set. Sábado 4 de octubre 08:00 h. Desayuno en casa de los Mayordomos.

12:00 h. Dianas y pasacalles.

13:00 h. Misa solemne y procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario.

14:30 h. Gran vermuteo revolucionario con la charanga El Resbalón por el 15º aniversario de la peña La Revolución.

17:00 h. Parque infantil.

18:00 h. DJ en el frontón por el 15º aniversario de la peña BMB.

22:00 h. Hamburguesada popular en la zona Biblioteca.

23:30 h. Verbena con la orquesta La Jungla . En el descanso sopas de ajo en la Taberna de Tabanera.

04:00 h. Disco móvil con DJ Matix y DJ Daniz. Domingo 5 de octubre 08:00 h. Desayuno en casa de los Mayordomos.

12:00 h. Dianas y pasacalles.

13:00 h. Misa solemne y procesión con jotas a cargo de las mozas del pueblo.

14:45 h. Vermú con la charanga Jaleo.

15:30 h. Paella popular en la zona Entrebares.

18:00 h. Disco móvil con Paco PlayEventos en la Taberna de Tabanera.