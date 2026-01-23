La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado el desembalse preventivo del embalse del Pontón Alto tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Segovia durante la reunión celebrada el pasado lunes entre el alcalde de Segovia, José Mazarías, varios concejales del equipo de Gobierno, la directora general de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual Vallés, y la presidenta del Organismo de Cuenca, María Jesús Lafuente.

Durante dicho encuentro, el regidor segoviano planteó la conveniencia de adoptar esta medida de precaución con el fin de utilizar el embalse como elemento de laminación ante posibles avenidas, derivadas tanto de las recientes nevadas y lluvias como de la previsión de nuevas e importantes aportaciones hídricas durante el próximo fin de semana.

Ha sido la propia presidenta del organismo de cuenca, quien ha comunicado esta misma mañana al alcalde de Segovia la decisión de proceder al desembalse, atendiendo a la demanda formulada en la reunión mantenida a comienzos de semana, una actuación que no se producía desde el año 2018.

María Jesús Lafuente ha detallado que la apertura de las compuertas implica un desembalse de 6 metros cúbicos por segundo, mientras que las aportaciones actuales al embalse no superan los 2 metros cúbicos por segundo. Con este ritmo de salida, el Pontón Alto se situará en torno al 80 % de su capacidad durante la jornada de mañana. La decisión ha sido adoptada por la comisión permanente de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Por último, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha trasladado al alcalde de Segovia que, aunque aún está pendiente de celebrarse la reunión de la comisión de desembalse y tal y como solicitaron los representantes municipales segovianos en dicho encuentro, se establecerá de manera permanente una regulación y laminación controlada del embalse del Pontón Alto durante los meses de mayor pluviometría, con el objetivo de mantenerlo como máximo al 80% de su capacidad. Esta medida preventiva pretende minimizar el riesgo de crecidas excesivas del río Eresma y evitar posibles inundaciones en zonas bajas de la ciudad, como el entorno de la Casa de la Moneda.