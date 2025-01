La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha desestimado la propuesta de resolución presentada por la Asociación de Vecinos de La Albuera, para justificar el abono de una subvención concedida en el marco de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, destinada al fomento del asociacionismo.

Según explicó el alcalde de Segovia, José Mazarías, la asociación no cumplió con los requisitos necesarios para validar la justificación de la ayuda. “Cuando esta asociación presentó la documentación, se les pidió que subsanaran errores y presentaran justificantes, como facturas correspondientes de los distintos detalles que estaban en la solicitud. No han aportado nada, por lo que lamentablemente no se puede aprobar la documentación ni el abono de la ayuda”, detalló el regidor.

El importe a devolver asciende a 906 euros, que corresponde al 60% de los 1.500 euros totales que se les habían concedido. “Saben que, según el punto 14 de las bases, deberán reintegrar la cantidad recibida”, afirmó Mazarías, recordando la importancia de respetar los términos de la convocatoria.

El alcalde también destacó la necesidad de transparencia en el uso de los recursos públicos y la obligación de cumplir con las bases establecidas. “Cuando una asociación se presenta a una convocatoria, acepta las bases, y estas deben cumplirse. Es la manera correcta de proceder para evitar diferencias entre asociaciones y asegurar un buen uso del dinero público”.

Finalmente, Mazarías instó a las asociaciones a buscar apoyo técnico cuando lo necesiten. “Antes de presentar un proyecto, si alguien tiene dudas sobre algún punto de las bases, solo tienen que ponerse en contacto con los técnicos del Ayuntamiento, que están para ayudar”, concluyó.