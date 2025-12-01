El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado al equipo de Gobierno que recupere el Club de Lectura para adolescentes de la Casa Joven. La formación trasladó un ruego en el último Pleno con el fin de que se retome esta iniciativa, ya que desde que comenzó el actual curso escolar todavía no se ha puesto en marcha.

El Club de Lectura es una propuesta impulsada a finales de 2021 desde el área de Juventud, con IU al frente de la concejalía, y que tuvo muy buena acogida. Surgió en el seno del programa “Tengo una idea”, proyecto para el fomento de la participación juvenil que posibilita el desarrollo de propuestas e iniciativas innovadoras. Dicho club, dirigido a adolescentes de entre 12 y 17 años, ha llegado a contar con 15 miembros y ha tenido continuidad hasta junio del año pasado. Sin embargo, tras el inicio del nuevo curso escolar la propuesta aún no se ha ofertado.

IU insta a que se recupere lo antes posible esta iniciativa, ya que, “además de ofrecer un lugar en el que el público más joven puede poner en común su afición por leer y descubrir nuevas lecturas, es un enriquecedor espacio de debate y de intercambio de ideas, también sirve de aliciente para animar a otras personas jóvenes a desarrollar interés por la literatura.”

Además, desde el propio Club de Lectura han surgido otras ideas relacionadas con este ámbito, como actos de presentación de libros con la presencia de sus autores, las jornadas de literatura ‘Palabras Jóvenes’ u otras actividades lúdicas.