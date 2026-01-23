4 Comments

El pasado día 14 de enero, componentes de la Guardia Civil de los puestos de Navalmanzano y Carbonero el Mayor en unión de una Patrulla del Seprona de la provincia, durante el desarrollo de un despliegue conjunto encaminado a localizar a un grupo de cazadores furtivos que habían sido avistados durante los días anteriores en los términos municipales de Fuentepelayo, Aguilafuente, Escalona del Prado y Mozoncillo practicando el ejercicio de la caza con galgos, procedieron a interceptar un vehículo todo terreno de color oscuro, que había sido descrito por los alertantes.

Identificados los ocupantes, se comprobó que transportaban en el vehículo tres galgos, sin respetar las medidas de seguridad obligatorias preceptivas, portando además un visor térmico, por lo que se procedió a tramitar las correspondientes denuncias por infracciones observadas tanto en materia de caza, tráfico y bienestar animal, poniendo los efectos intervenidos a disposición de la autoridad judicial.

La Ley de Caza de Castilla y León establece la prohibición explícita del uso de visores térmicos en actividades cinegéticas, dado que dicha práctica atenta contra los principios fundamentales de caza ética y sostenible; ocasionando además un grave perjuicio a la fauna existente en los cotos de caza afectados, así como a los vecinos miembros asociados a los mismos.

La colaboración ciudadana y del colectivo de cazadores de la zona ha resultado fundamental para el desarrollo de esta actuación policial.