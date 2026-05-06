La primera jornada de la tercera edición del foro por el derecho a la ciudad Segovia no se vende ha reunido a más de 70 personas, completando el aforo disponible, en una sesión centrada en el análisis de las transformaciones urbanas y los costes invisibles del modelo actual. El acto ha sido presentado por Guillermo San Juan, concejal en el Ayuntamiento, quien ha introducido la conversación con el escritor y periodista Pedro Bravo, autor del libro “Antes todo esto era ciudad”.

Durante su intervención, San Juan ha puesto el foco en la situación actual de la ciudad, señalando que “Segovia es una ciudad cada vez más cara y más difícil para vivir”. En este sentido, ha advertido de la evolución reciente de los precios: “Hace poco conocíamos que el alquiler ha vuelto a subir un 15% en el último trimestre y que Segovia es una de las provincias donde más ha aumentado el coste de vida, con un 11% en el último año, situándola en el top 20 nacional”. Asimismo, ha destacado la importancia de generar espacios de debate y empoderamiento comunitario para identificar los problemas y poner sobre la mesa soluciones y acciones concretas.

A continuación, Pedro Bravo ha señalado que “las ciudades están dejando de ser comunidades de encuentro para convertirse en productos y en marcas”, advirtiendo de que este cambio responde a un modelo que prioriza la atracción de inversores inmobiliarios y turismo masivo frente a la vida cotidiana de los vecinos. Asimismo, ha incidido en la pérdida de identidad urbana, señalando que “cuando un barrio se pone de moda, muchas veces implica la expulsión de quienes lo han construido durante años”, apuntando al papel del turismo, el mercado inmobiliario y la falta de regulación en estos procesos.

En este sentido, Bravo ha querido abrir también una reflexión sobre el futuro de las ciudades, señalando que el momento actual es crítico y requiere tomar decisiones valientes y creativas desde lo institucional para afrontar problemas complejos. “El futuro no está escrito, el futuro son puntos suspensivos que tenemos que escribir hoy”, ha afirmado.

En esta línea, ha defendido la importancia de rehacer los relatos la ciudad, subrayando que “hablar de la ciudad como comunidad y no como empresa es fundamental”. Para ello, ha planteado la necesidad de abrir preguntas sencillas pero fundamentales: “tenemos que preguntarnos qué queremos y también preguntar a los demás qué quieren”, apostando por incluir a toda la ciudadanía en ese proceso y por reconstruir vínculos que permitan crear comunidad e impulsar transformaciones, reivindicando la “política valiente y transformadora” al estilo del nuevo alcalde de Nueva.

Además, se ha puesto el foco en cuestiones como los estudios que desmontan los grandes mitos sobre los beneficios de las ciudades marca y del turismo masivo y San Juan ha reiterado la necesidad de equilibrar la balanza y proteger la vida en las ciudades a través de políticas públicas de vivienda asequible financiadas por la recaudación de tasas turísticas o de aparcamiento turístico en el caso de Segovia.

La alta asistencia a esta primera jornada confirma el interés ciudadano por abrir un debate sobre el modelo de ciudad y las dificultades crecientes para vivir en ella.

El foro Segovia no se vende continuará el jueves 14 de mayo con una segunda jornada centrada en el papel de la universidad privada bajo el título “¿Segovia vive de la universidad privada? La realidad detrás de la propaganda”, en la que se abordará el impacto real y los costes invisibles que está teniendo esta multinacional sobre la ciudadanía segoviana.

El foro se cerrará el jueves 21 de mayo con una merienda-tertulia vecinal en el Paseo del Salón, donde se debatirá sobre la responsabilidad política de las administraciones en el modelo actual poniendo como ejemplo los proyectos del gobierno del PP de macroaparcamiento para buses turísticos del Regimiento o el parking de los Tilos.