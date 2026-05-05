Diputación destina 90.000 euros a los cuatro Grupos de Acción Local

La Diputación de Segovia ha firmado este lunes los convenios de colaboración con los cuatro Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia —Aidescom, Honorse-Tierra de Pinares, Segovia-Sur y Codinse— por un importe total de 90.000 euros, a razón de 22.500 euros por entidad. La aportación financia los gastos de funcionamiento de los grupos y la gestión de las ayudas Leader, destinadas a impulsar proyectos económicos y de emprendimiento en el medio rural.

El acto se ha celebrado en el Palacio Provincial y ha contado con la presencia del presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, junto a los representantes de los cuatro grupos. De Vicente ha señalado que “los Grupos de Acción Local son aliados fundamentales para canalizar iniciativas que contribuyen a fijar población y a crear empleo en el territorio”.

Tras la firma, ambas partes han mantenido una reunión de trabajo en la que han valorado el resultado de la Jornada de Relevo Empresarial celebrada el pasado 21 de abril y han avanzado la participación de los GAL en el próximo evento de SegoviUp, previsto para el 22 de mayo en IE University, centrado en emprendimiento e innovación rural.