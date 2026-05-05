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El paro baja un 3,5% en Segovia en abril y se sitúa en 4.593 desempleados

Posted By on 5, May, 2026

El paro registrado en la provincia de Segovia se ha situado en 4.593 personas en el mes de abril, lo que supone una bajada del 3,53% respecto a marzo, según los datos publicados por el SEPE. En términos interanuales, el descenso es aún más pronunciado: un 5,34% menos de desempleados que en abril de 2025, una evolución que desde CCOO califican de “muy positiva”.

El sindicato atribuye la caída principalmente al efecto de la Semana Santa y al tirón del sector servicios, que ha registrado el mejor comportamiento entre todos los sectores de actividad. El resto —industria, construcción y agricultura— han presentado variaciones menos intensas, lo que refuerza, según CCOO, la idea de que el descenso responde en buena medida a las campañas estacionales.

La provincia evoluciona por encima de la media regional: Castilla y León ha registrado una caída mensual del 3,2% y una bajada interanual del 5%, cifras que Segovia supera en ambos indicadores.

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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