El paro baja un 3,5% en Segovia en abril y se sitúa en 4.593 desempleados

El paro registrado en la provincia de Segovia se ha situado en 4.593 personas en el mes de abril, lo que supone una bajada del 3,53% respecto a marzo, según los datos publicados por el SEPE. En términos interanuales, el descenso es aún más pronunciado: un 5,34% menos de desempleados que en abril de 2025, una evolución que desde CCOO califican de “muy positiva”.

El sindicato atribuye la caída principalmente al efecto de la Semana Santa y al tirón del sector servicios, que ha registrado el mejor comportamiento entre todos los sectores de actividad. El resto —industria, construcción y agricultura— han presentado variaciones menos intensas, lo que refuerza, según CCOO, la idea de que el descenso responde en buena medida a las campañas estacionales.

La provincia evoluciona por encima de la media regional: Castilla y León ha registrado una caída mensual del 3,2% y una bajada interanual del 5%, cifras que Segovia supera en ambos indicadores.