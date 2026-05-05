El alcalde de Segovia, José Mazarías, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja y el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, han firmado este 5 de mayo un protocolo de actuación para desarrollar actuaciones conjuntas de conservación preventiva, restauración, investigación y difusión del Acueducto romano de la ciudad de Segovia. El acuerdo, rubricado en la Sala Blanca del Ayuntamiento de Segovia, refleja la intención de las tres administraciones para colaborar en la realización de proyectos en materia de conservación preventiva, así como asegurar el asesoramiento técnico en las intervenciones de restauración y la redacción de un Plan de Actuación para el monumento.

Del mismo modo, en el documento se prevé establecer una línea de trabajo continuada mediante la planificación de actuaciones que se plasmarán en acuerdos específicos, en los que también se podrá dar cabida a otras entidades públicas o privadas.

Tras la firma del protocolo, el alcalde de Segovia, José Mazarías, señaló que el acuerdo supone “un paso histórico en la protección de uno de los símbolos más universales de nuestro patrimonio, el Acueducto de Segovia” y consideró que el documento “consolida una forma de trabajar basada en la cooperación, la lealtad institucional y el respeto al patrimonio”, subrayando que esta colaboración lanza el mensaje claro de que “el Acueducto de Segovia es una prioridad compartida y su conservación es una tarea colectiva”.

También el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, quiso destacar que “desde el gobierno autonómico apostamos por la gestión integral, digital y participada a través de fórmulas de colaboración, donde prevalezca la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública”.

Finalmente, el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, apuntó durante su intervención que “con la firma del protocolo, el Ministerio de Cultura sella formalmente un compromiso ya existente con la conservación del patrimonio de Segovia, con una inversión total de 400.000€ en esta legislatura y un marco de colaboración técnica a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España”.

Comisión de Seguimiento

Tras la firma del protocolo, se ha constituido la Comisión de seguimiento, vigilancia y control que estará integrada por el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, junto a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León; La viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, y el Director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, como representantes de la Junta de Castilla y León, además del alcalde de Segovia, José Mazarías, que actuará como presidente y el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, completando la representación municipal. La comisión tendrá como secretario al jefe del Servicio de Patrimonio municipal e histórico y de rehabilitación urbana, Jesús María Gómez.

Esta comisión tendrá como misión definir y desarrollar las actuaciones, trabajos o proyectos de actuación que se acuerden y aprobar, en su caso, la participación de otras entidades en acuerdos o convenios específicos. El organismo se encargará también del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de los trabajos, actuaciones y proyectos.

En este marco, el Ministerio de Cultura se compromete a considerar prioritarios aquellos proyectos que se alineen con los objetivos de protocolo; la Junta de castilla y León facilitará y priorizará las autorizaciones necesarias para la ejecución de las actuaciones; mientras que el Ayuntamiento asume el compromiso de ejecutar las actuaciones, aportando los recursos humanos y materiales para cumplir los plazos de ejecución.

Plan Director

En este primer encuentro se han puesto sobre la mesa las primeras propuestas, entre las que se ha planteado la necesidad de redactar un Plan Director del Acueducto, sobre la base del documento redactado en 2012 por el arquitecto, Alberto García Gil, por encaro de la Junta de castilla y León, que sirva de guía de actuación sobre el monumento y de acuerdo con lo reflejado en las directrices del Plan Estratégico y de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto.

También se contempló en esta primera reunión de la comisión la ejecución del proyecto de restauración de los pilares 0 a 6, así como de las pilas 69 y 70 del Acueducto, redactado en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Ambas propuestas pasarán ahora a estudio del grupo técnico creado bajo el nombre “prevención y conservación”, también conformado en esta jornada con dos representantes técnicos de cada administración.