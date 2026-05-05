La asociación de vecinos del barrio de Santa Teresa–Puente de Hierro ha acordado el traslado de su sede a un nuevo local ubicado en la carretera de Villacastín, en un proceso que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia y que se prevé materializar en el próximo mes de junio.

El cambio de ubicación se ha abordado en una reunión mantenida entre el concejal de Participación, Gabriel Cobos, y representantes vecinales, en la que se han tratado distintas propuestas para reforzar la actividad en el barrio. La decisión responde a la necesidad planteada por la propia asociación de contar con un espacio más amplio y adecuado para sus actividades, una demanda que, según se ha explicado, se viene trabajando desde hace meses.

La nueva sede se situará en uno de los ejes principales del barrio, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y ampliar la capacidad de participación. El objetivo es facilitar el desarrollo de actividades vecinales y dar cabida a un mayor número de usuarios.

Más financiación tras el traslado

El cambio de local ha llevado aparejado un incremento en la financiación municipal destinada a la asociación. El convenio de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con la entidad pasará de 6.500 a 9.500 euros, con el fin de adaptar los recursos a las nuevas necesidades derivadas del traslado.

Este refuerzo económico permitirá, según se ha trasladado en el encuentro, mantener e impulsar las actividades que desarrolla la asociación en el barrio, en un contexto en el que el tejido vecinal sigue teniendo un papel activo en la dinamización de la zona.

Durante la reunión también se ha puesto de manifiesto la voluntad de mantener la colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales. En este sentido, el concejal ha señalado que “escuchar, apoyar y caminar junto a las asociaciones vecinales es clave para construir una ciudad más participativa, cercana y cohesionada, donde cada voz cuenta y cada iniciativa suma”.