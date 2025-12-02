4 Comments

La Casa Real informaba que Felipe VI ha concedido la credencial de “Real” a la fortaleza segoviana, en respuesta a una petición en tal sentido efectuado por el Patronato el pasado mes de mayo. En adelante, pues, el nombre oficial será Real Alcázar de Segovia. El adjetivo viene a destacar la vinculación del castillo, que fue corte de los reyes castellanos, con la corona española desde los tiempos de Alfonso VII, que es el que le puso el nombre de “alcaçar”, derivado del árabe, “castillo” o “palacio”, que en castellano se usaba para designar precisamente un castillo del rey.

El “título” le llega al monumento segoviano precisamente en un año que conmemora el 75 aniversario de la creación del Patronato del Alcázar, la institución que dese 1951 rige la conservación del monumento con representación de tres militares, la Diputación, el Ayuntamiento de Segovia y el ministerio de Cultura, que cuenta con dos vocales. “La denominación de «Real Alcázar de Segovia» es todo un símbolo de la lealtad a Su Majestad el Rey y a la institución que él representa”, explican desde el patronato, que está dirigido por el general Ignacio Ojeda González‑Posada,