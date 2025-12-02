4 Comments

La Casa Real informaba que Felipe VI ha concedido la credencial de “Real” a la fortaleza segoviana, en respuesta a una petición en tal sentido efectuado por el Patronato el pasado mes de mayo. En adelante, pues, el nombre oficial será Real Alcázar de Segovia. El adjetivo viene a destacar la vinculación del castillo, que fue corte de los reyes castellanos, con la corona española desde los tiempos de Alfonso VII, que es el que le puso el nombre de “alcaçar”, derivado del árabe, “castillo” o “palacio”, que en castellano se usaba para designar precisamente un castillo del rey.
El “título” le llega al monumento segoviano precisamente en un año que conmemora el 75 aniversario de la creación del Patronato del Alcázar, la institución que dese 1951 rige la conservación del monumento con representación de tres militares, la Diputación, el Ayuntamiento de Segovia y el ministerio de Cultura, que cuenta con dos vocales. “La denominación de «Real Alcázar de Segovia» es todo un símbolo de la lealtad a Su Majestad el Rey y a la institución que él representa”, explican desde el patronato, que está dirigido por el general Ignacio Ojeda González‑Posada,
2 diciembre, 2025
Esto es una farsa mediática publicitaria inventada por el Patronato del Alcázar, por lo que han tenido que engañar a Felipe VI. Siempre ha sido el REAL ALCAZAR DE SEGOVIA. Nunca ha perdido ese título. Hay mucha documentación que lo testifica. Se ve que no hay limites hasta donde se puede llegar uno para ENGAÑAR a la gente.
2 diciembre, 2025
Precisamente, sirve para recordarlo a todo el mundo. Deja de dar la matraca Glenn. Estás amargado. Cómprate un perro.
2 diciembre, 2025
¿Yo? ¿Amargado? Mejor que tu que andas mal de ‘salud’… Muerto de risa estoy entreteniendo a todos los encapuchados con antifaz que están en un estado de pánico por la próxima pperdida de alcaldía PPperro…. Jajaja… No compro mascotas, solo hay que esperar hasta después de mayo de 2027 cuando habrá mucho pperro gratis en la calle sin comida!
3 diciembre, 2025
Cuidate la salud porque la cabeza y el intelecto le tiene “,palla”.. ya desde Alfonso x fue residencia de reyes y desde 1800 “real colegio de artillería”,.. por reales que no sea..aunque están los reyes pa “dar títulillos”..,mejor que lo dejen el ” Alcázar de siempre” más popular y cercano…a cuidarse! Que la salud es frágil y efimera!!..como la realeza..jejehe