He tenido la tentación de escribir sobre la autoamnistía a los Puigdemonters que han comprado esta semana bien barata 6 miembros del Tribunal Constitucional, pero creo que no puedo aportar nada nuevo a lo que expuso Pedro Sánchez en 2023, cuando afirmó tajante que era “inconstitucional” y que estaba “fuera de la realidad”. Cuando el presidente lleva razón, se dice y punto.

Después de recibir las notas de la EBAU, miles de jóvenes tienen que decidir qué estudiar y dónde, y miles de padres y madres echar cuentas y ver si salen los números, ya saben, la clase media. Salen noticias en todos los informativos sobre cuáles son las carreras del futuro, las que darán más trabajo y las que quedarán obsoletas.

Cuando me hablan del futuro yo me imagino como mucho pasado mañana, o ya el miércoles como uno muy lejano. Viendo a la velocidad que evoluciona todo, lo enamorados que estamos de la IA y de cómo va a ir arramplando con miles de puestos de trabajo que no se van a reemplazar al mismo ritmo, por mucho que salga el experto de turno predicando que será comido por servido, no sé qué predicción a cuatro años vista tiene más de realidad que de juego de azar. Estamos ante la primera tecnología de la historia en la que sus creadores no saben cuál es su límite; permítanme que me mantenga escéptico.