El Trío Caracol invoca a ‘Todos los espíritus santos’ en el Juan Bravo

Con la copla y el humor por bandera, el Trío Caracol se presentará mañana viernes, 3 de octubre, sobre las tablas del Teatro Juan Bravo de la Diputación para invocar, a partir de las 20:30 horas, a ‘Todos los espíritus santos’ en un espectáculo de poco más de una hora de duración y muchos años de inspiración.

Y es que Víctor Cerezo, Juan Manuel Tordable y Rodrigo J. Ruiz llevan desde 2021 recordando a las abuelas y bisabuelas que utilizaron la copla de banda sonora, para hacérsela llegar a las nuevas generaciones de un modo en el que el pasado trata de dialogar con el presente y en el que la intensidad de la copla y el drama de sus historias se abren paso entre el teatro y el humor.

Ataviados con vestidos de volantes y peinetas, los componentes de El Trío Caracol reflexionan en ‘Todos los espíritus santos’ sobre encontrarse fuera de casa, la identidad, la añoranza y el tener que marcharse. La pieza, además, pone el foco en el territorio y en la forma en la que poco a poco éste también ha tenido que migrar, abandonando el medio rural para ir llenando ciudades.

El espectáculo, dirigido por Manuela Barrero, fue estrenado en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo en 2024 y en formato de opereta-cabaret, a través de la interpretación, la voz, el piano y el violín, cuenta cómo unos anfitriones preparan y organizan la acogida de su invitado, procedente del otro lado del océano. Su llegada se retrasa y ellos comienzan a hablar, a cantar y a reír entre historias que ya han sido contadas alguna vez. El público segoviano que desee disfrutar de su talento podrá hacerlo por un precio único de 12 euros la entrada, adquirible tanto en Tickentradas como en taquilla.