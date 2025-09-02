El Grupo Municipal del PSOE ha puesto en marcha una campaña de escucha activa en los barrios de la ciudad bajo el lema “Cada barrio, una voz. Cada voz, un cambio”. El objetivo, explican, es mantener un diálogo permanente con las asociaciones vecinales, recoger propuestas, detectar necesidades reales y transformarlas en iniciativas políticas concretas.

La primera de estas reuniones tuvo lugar ayer en el barrio de Nueva Segovia, con la asistencia de la portavoz, Clara Martín, y los concejales Miguel Merino, Antonio Reguera y Mayte Mañas. Durante la jornada, recorrieron el barrio junto a miembros de la junta directiva de la asociación San Mateo y pudieron pulsar de primera mano algunas de las demandas, inquietudes y preocupaciones de los vecinos, especialmente las vinculadas al proyecto de renaturalización de cuatro plazas.

En este contexto, el PSOE recordó que el proyecto “es fruto de la gestión del anterior gobierno municipal socialista, que consiguió 3,8 millones de euros de fondos europeos Next Generation”. Según los socialistas, la responsabilidad del nuevo equipo de Gobierno del PP era abrir un proceso participativo, recoger las demandas vecinales y redactar el proyecto de ejecución. Sin embargo, critican que “el PP eligió la vía rápida: un proyecto redactado deprisa, sin un proceso participativo sólido y generando alarma entre los vecinos”.

Entre las principales preocupaciones de los residentes está la pérdida de 111 plazas de aparcamiento, lo que supone entre el 18 y el 20 % de las existentes. Para el PSOE, “lo verdaderamente grave es que había margen técnico para diseñar el proyecto de otra manera… sin reducir de manera tan drástica el aparcamiento”.

El grupo también recordó que se prometió aprovechar las obras para renovar las redes de agua, un compromiso que, afirman, no se cumplirá. “Lo más grave es la mentira: el PP prometió algo a los vecinos que sabía que no iba a cumplir”, señalan, acusando al concejal de Obras, José Luis Horcajo, de anunciar públicamente una medida que ha quedado descartada.

Los socialistas añaden que el caso de Nueva Segovia no es aislado, y citan como ejemplos la calle Blanca de Silos o la plaza de Guevara, donde consideran que el PP ha actuado de espaldas a la ciudadanía. “El proceso participativo fue un simple paripé: no se han tenido en cuenta las aportaciones vecinales”, remarcan.

El comunicado concluye que “lo que debería haber sido un proyecto ilusionante para el barrio se ha convertido en una fuente de malestar por la incapacidad del PP de gobernar de la mano de los vecinos”.