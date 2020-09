El Procurador del Comun insta a estudiar la declaración truchera del Eresma en Segovia

Ante la inacción de las administraciones, aficionados a la pesca recurrieron al Procurador del Común para desencallar la declaración de río de aguas trucheras para el Eresma a su paso por Segovia. La respuesta recibida este mes de septiembre es clara: al entender del defensor del ciudadano de Castilla y León el río tiene visos de cumplir con los requisitos de esta modalidad de protección, instando por tanto a la Junta a estudiar la implementación de la medida.

A propuesta de pescadores segovianos, el pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobaba en 2018 una moción presentada por IU solicitando la conversión del Eresma a su paso por Segovia “río de aguas trucheras”. Esta declaración comporta severas restricciones a la pesca con muerte y pretende mantener áreas activas de biodiversidad en ríos y riberas.

La moción cayó en saco roto. En noviembre de 2019 la Junta descartaba la declaración apelando a que la orden reguladora prevista para 2020 ya contempla la generalización de la prohibición de capturar y extraer truchas en todos los ríos de Castilla y León, por lo que no cabía una normativa superior de protección del salmónido.

Lo que hace ahora el Procurador del Común es desmontar la argumentación de la Junta. Y es que la prohibición general de capturar truchas, bajo fuerte sanción de 3.000€, el llamado cupo cero, no inhibe la matanza de cientos de ellas en los tramos de acceso libre como el Eresma en Segovia. En estos tramos ribereños se puede pescar todo el año otro tipo de especies con cebos naturales y anzuelos llamados de muerte, dotados de arponcillo. Como la trucha no lo sabe entra al cebo y dado la contundencia del anzuelo se produce daños a menudo mortales. El resultado es que cada año en Segovia son devueltas al río (a veces no, en función de los escrúpulos del pescador y la proximidad de agentes ambientales) cientos de truchas que terminan muriendo. Una política que indirectamente también anima el furtivismo.