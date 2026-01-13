El Mesón de Cándido recibe la visita del chef José Andrés

El chef José Andrés visitó en los últimos días el Mesón de Cándido, uno de los restaurantes más emblemáticos de Segovia, donde degustó uno de los platos más representativos de la gastronomía local, el cochinillo asado.

El propio establecimiento compartió la visita a través de sus redes sociales, donde señaló que “ayer tuvimos el placer de recibir en el Mesón a José Andrés, uno de esos cocineros que han sabido llevar la gastronomía mucho más allá de la cocina”. En el mismo mensaje, el restaurante destacó su trayectoria y su compromiso social, recordando que es “referente internacional, divulgador incansable y fundador de World Central Kitchen”.

Desde el Mesón de Cándido subrayaron el carácter especial del encuentro y el reconocimiento profesional que supone la visita de un chef de proyección internacional. “Nos alegra especialmente poder recibir en casa a profesionales con esa trayectoria, con ese compromiso y con ese respeto por el oficio”, añadieron, concluyendo con un agradecimiento público: “Gracias por la visita, José. Esta seguirá siendo tu casa cuando vuelvas por Segovia”.

José Andrés, referente internacional

José Andrés es uno de los cocineros españoles con mayor proyección internacional, especialmente en Estados Unidos, donde desarrolla gran parte de su carrera. Es fundador de World Central Kitchen, organización dedicada a proporcionar alimentación en zonas afectadas por emergencias humanitarias. Además de su labor culinaria, es conocido por su actividad divulgativa y su implicación en proyectos sociales vinculados a la gastronomía.