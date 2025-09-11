El humor de JJ Vaquero llega a San Cristóbal

El próximo sábado 4 de octubre, San Cristóbal de Segovia recibirá la visita del reconocido humorista Vaquero, que presentará su espectáculo de monólogos como acto de precalentamiento de las Fiestas Patronales. Una cita muy esperada que promete llenar de humor y diversión el municipio, consolidando su apuesta por una oferta cultural de calidad y para todos los públicos.

Desde el ayuntamiento de la localidad asegura que “la expectación ha sido tan alta que las entradas se agotaron en tan solo un día, reflejo de la gran acogida por parte de la población y del interés que despierta la programación cultural en San Cristóbal de Segovia”.

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva apuesta cultural del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, que se ha incorporado recientemente al programa Circuitos Escénicos de Castilla y León, una iniciativa autonómica que busca extender las artes escénicas a los municipios con espacios teatrales o culturales adecuados. Gracias a este proyecto, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de espectáculos profesionales de teatro, música y otras disciplinas a lo largo del año.

Además de la actuación de Vaquero, la programación incluye otras citas destacadas:

21 de noviembre: espectáculo infantil de ventriloquía “Con muñecos y a lo loco” de la compañía Ponte a la cola Producciones.

13 de diciembre: dentro del evento Degusta Sancris, el espectáculo “Monólogo Cabrillas” con Alberto Cabrillas.

20 de diciembre: “Cuento de Navidad, El musical” con la compañía East End Producciones.

Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ha destacado la importancia de esta incorporación a los circuitos escénicos, reafirmando el compromiso con la promoción cultural y el acceso a espectáculos de calidad para todos los públicos.