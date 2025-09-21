Hasta el 21 de septiembre, el campo de polo de La Granja acoge la VIII Feria de Ecoturismo de Castilla y León, NATURCYL, el principal evento de promoción del ecoturismo en España.

Bajo la temática ‘Un árbol, mil secretos. Viaje al corazón de la naturaleza’, cuenta con un amplio programa de promoción turística. Desde la Junta, principal promotora del evento, se participa con diferentes acciones promocionales, entre ellas un stand de más más de 50 m², para mostrar las actividades y recursos turísticos de Castilla y León. Dentro del completo programa de actividades, abierto a todos los públicos hasta el próximo domingo 21 de septiembre, se proponen rutas a caballo, senderismo, actividades en familia y ecoturismo gastronómico, talleres infantiles, rutas y experiencias turísticas, además de una gran presencia de la temática del astroturismo, en buena medida impulsada por la Diputación de Segovia, como una nueva forma de ver el firmamento.

También Segovia capital está presente en la feria, centrándose en difundir actividades que han consolidado a la capital como un referente de turismo natural y cultural, con especial protagonismo para dos citas destacadas: el Festival de Vencejos y el Festival de Globos de Segovia. Ambos encuentros, que ya forman parte del calendario anual de la ciudad, tendrán un espacio propio dentro de la programación de la feria. La concejala de Turismo, May Escobar, ha destacado la importancia de poner en valor los entornos naturales porque “aunque el turismo de Segovia sea eminentemente patrimonial, tenemos magníficos recursos naturales que debemos conservar y dar a conocer”.