Nueva Segovia acoge este fin de semana la XVI Feria Outlet

El Centro Cívico de Nueva Segovia vuelve a ser el escenario de la Feria Outlet Segovia, un evento consolidado como referente para la promoción del comercio local y la venta de productos segovianos a precios muy rebajados. Esta edición, la decimosexta, se celebrará este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas.

Organizada por la Asociación Comercio Amigo de Segovia (CAS), con el apoyo del Ayuntamiento de Segovia, la feria representa una excelente oportunidad para apoyar al pequeño comercio de barrio y dar salida a productos de fin de temporada. Así lo ha señalado Alberto García, presidente de CAS, quien ha subrayado la importancia del evento como escaparate del producto local.

Este año, trece comercios segovianos procedentes de distintos barrios de la ciudad ofrecerán en un único espacio una amplia gama de artículos a precios muy rebajados: calzado infantil y de adulto, ropa de última moda, alimentos, artículos de papelería, libros, bolsos, jabones artesanales, productos de cosmética, manualidades y una gran variedad de complementos.

Además de las ofertas, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades gratuitas, como presentaciones y firmas de libros, cuentacuentos y varios talleres creativos: elaboración de imanes, jabón artesanal, galletas, tratamientos de parafina para manos y trabajos en madera.

El concejal de Industria, Comercio y Mercados, José Luis Horcajo, ha destacado que “este tipo de actividades ponen en valor a nuestros comercios, dan a conocer sus productos y contribuyen a apoyar los negocios de proximidad, que son el corazón de nuestra economía local”, poniendo el énfasis en la cercanía y el trato personal.

Como complemento, desde el área de Comercio del Ayuntamiento se entregarán bolsas reutilizables a los asistentes, en línea con el compromiso con el comercio y la sostenibilidad.

La XVI Feria Outlet Segovia cuenta también con la colaboración de la Fundación Caja Rural y FECOSE, que se suman a esta iniciativa de apoyo al comercio segoviano.