El alcalde de Navas de Oro denuncia agresiones a su madre y a un trabajador municipal

El alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela López, ha denunciado a través de sus redes sociales los graves incidentes ocurridos este fin de semana en la localidad. En su mensaje explicó que el sábado “viví la mayor amargura desde que ocupo el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Navas de Oro”.

Vela relató que mientras oficiaba una boda en el Salón de Plenos del consistorio, se enteró de que su madre había sido “agredida verbalmente de forma agresiva, desmesurada y llena de odio hacia mi madre y a toda su familia, únicamente por ser la madre del alcalde”. Según indicó, la mujer tuvo que ser atendida en el Centro de Salud de Nava de la Asunción y posteriormente derivada de urgencia al Hospital General de Segovia en una ambulancia medicalizada. “Conduje mi coche, detrás de la ambulancia, con el corazón roto, lleno de dolor y de angustia por la injusticia que estaba viviendo”, escribió.

El regidor añadió que también tuvo conocimiento de “la agresión física que también sufrió un empleado municipal, únicamente por ser empleado del Ayuntamiento”.

En su publicación, Vela expresó “mi más sincera condena de todo tipo de agresión” y trasladó su apoyo “a las familias de los que, como yo, nos animamos a ocupar un puesto público y nuestras familias reciben insultos, agresiones y amenazas de gente que no respeta nada”.