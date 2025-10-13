El CD Segosala ha manifestado públicamente su repulsa ante cualquier tipo de violencia verbal en el deporte, tras los incidentes registrados durante el último partido de Tercera División Masculina, en el que los árbitros fueron objeto de insultos desde la grada del Pabellón Pedro Delgado.

El club explica que los hechos obligaron a aplicar la medida 1 del protocolo contra la violencia verbal, lo que ha derivado en una sanción económica al Segosala y un “grave perjuicio tanto a nivel económico como social”.

Ante esta situación, y con el objetivo de “combatir las amenazas, insultos y manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas e intolerantes”, la entidad ha decidido sancionar a los dos abonados identificados como responsables de los insultos, prohibiéndoles la entrada al pabellón durante el próximo partido de liga. El club se reserva el derecho de aplicar medidas mayores en caso de reincidencia.

El comunicado subraya que la eliminación de los insultos hacia rivales y árbitros es uno de los principales objetivos del club, que defiende un modelo de deporte basado en el respeto y la convivencia.

Finalmente, el Segosala hace un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón “con el único objetivo de animar a nuestros equipos y sentir la pasión del fútbol sala”.