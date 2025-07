El suministro de agua a El Espinar desde el embalse de Puente Alta, previsto para este 7 de julio según la Confederación Hidrográfica del Duero, aún no se ha materializado. Así lo confirmó este martes el alcalde de la localidad, Javier Figueredo, en declaraciones a Vive Radio Segovia, mientras supervisaba el estado de los depósitos municipales: “Todavía no ha llegado el suministro, no tenemos notificación ninguna de Confederación”.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento tiene todo preparado para recibir el caudal anunciado. “Hemos hecho una inversión de más de 350.000 euros para poner servicios de potabilización de agua”, detalló. Sin embargo, según apuntó, la cantidad comprometida no cubre la demanda real del municipio: “Nos faltan todavía más de 4.000 metros cúbicos para llegar a los 6.400 que tuvimos de consumo ayer”.

Figueredo volvió a denunciar la falta de comunicación directa con la Confederación: “No nos ha cogido el teléfono, no nos ha citado nunca, ni la comisaria ni nadie nos ha querido recibir”. Según relató, los técnicos municipales permanecen pendientes de activar todo el circuito de distribución en cuanto el agua comience a llegar por la tubería habitual: “Está todo mecanizado, informatizado, y el personal preparado en los depósitos para que cuando llegue el agua se potabilice y se distribuya con normalidad”.

El regidor criticó además que la Confederación cuestione la capacidad de los depósitos y su mantenimiento: “Es una tubería que funciona perfectamente, se utiliza de continuo. Lo que no entendemos es por qué se insiste en embarrar esta situación”, insistió.

De momento, El Espinar mantiene activado su plan de emergencia para garantizar el abastecimiento hasta que se confirme la entrada de agua desde Puente Alta. “La gente tiene que tener transparencia y toda la información de primera mano. Por eso animo a cualquiera que tenga dudas a que venga al Ayuntamiento, que le enseñaremos toda la documentación”, subrayó Figueredo.