Diputación y Asetur avanzan en la organización del Congreso Nacional de Turismo Rural

La Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) presentará en el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026, una nueva edición del Congreso Nacional de Turismo Rural, uno de los principales encuentros de referencia para el sector a nivel estatal. En el contexto de esta presentación, ASETUR ha mantenido una reunión con Javier Figueredo, diputado de Turismo de la Diputación de Segovia, con el objetivo de comenzar a concretar futuras líneas de colaboración institucional orientadas al impulso del turismo rural, la coordinación de acciones y el fortalecimiento del tejido asociativo del sector. Una cita que ya cuenta con el principal apoyo de la Junta de Castilla y León, además de la mencionada Diputación de Segovia, el Ayuntamiento de Navas de Oro como anfitrión y el conjunto de los municipios que forman la Campiña Segoviana.
ASETUR cuenta en Castilla y León con una implantación especialmente sólida, apoyada en asociaciones de referencia en sus respectivos territorios, como el CIT Campiña Segoviana, la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, Turalbur, Montaña Palentina, entre otras, además de más de 200 establecimientos individuales. Esta amplia representación ha consolidado a ASETUR como la principal asociación de turismo rural de toda Castilla y León, tanto por su capacidad de vertebración territorial como por su papel activo en la defensa y promoción del sector.
Organizado por ASETUR, en colaboración con CIT Campiña Segoviana y la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia -integrada en la Federación Empresarial Segoviana FES-, el Congreso mantiene como eje central la sostenibilidad, la innovación y la colaboración como pilares fundamentales para el futuro del turismo rural. Bajo el lema “Por una red de turismo rural sostenible”, el encuentro abordará los principales retos del sector, como la adaptación al cambio climático, la lucha contra la despoblación, la gestión responsable de los recursos naturales y culturales y la necesidad de avanzar hacia modelos turísticos equilibrados y respetuosos con el entorno y las comunidades locales.
Asimismo, el Congreso pondrá el foco en el papel de las nuevas tecnologías y la digitalización como herramientas clave para mejorar la competitividad del turismo rural, optimizar la gestión de los destinos y favorecer una relación más consciente entre visitantes y territorio.
El Congreso Nacional de Turismo Rural se ha consolidado, a lo largo de sus dieciséis ediciones, como un espacio imprescindible de reflexión, intercambio de experiencias y generación de alianzas entre profesionales, entidades, asociaciones y administraciones públicas vinculadas al turismo rural. En sus anteriores ediciones, el Congreso se ha celebrado en distintos territorios del país, recorriendo diversas comunidades autónomas y destinos rurales, como fue el caso de las dos últimas ediciones, celebradas con gran éxito en Aýna (Albacete) y Tejeda (Canarias).
