Derrota de la Segoviana ante el Arenteiro (2-0)

La Gimnástica Segoviana encajaba en Galicia una derrota, 2-0, ante un Arenteiro que se adelantaba en el marcador con un gol de Balsega al filo del descanso, tras una primera mitad de brega y presión por parte de los visitantes. No hubo premio al esfuerzo. Ya en la segunda parte los de Ramsés no se hacían con el encuentro, superados por los de O Carbaliño, que no daban opciones. De remate, en el 77, un balón por toda la escuadra en un libre directo ponía en seguridad a los locales. Derrota que complica la situación en la tabla de los segovianos y ensombrece su buen inicio en la competición.