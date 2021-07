19 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa

No es mío el calificativo pero le va como anillo al dedo, al líder del PP. Es divertido contemplar cómo se debate, este pimpollo, entre su interés en aprovechar el tirón electoral de su compañera Ayuso y su necesidad de evitar que le reste un liderazgo que le vino de María Dolores de Cospedal (hoy investigada por presuntas graves golferías). Pero, por otra parte, en su empeño de reagrupar en el PP a la ultraderecha que se les independizo hace unos años, se mete en unos charcos de apoyo al franquismo y su golpe militar contra el Estado republicano, que no creo que haga felices a los demócratas de derechas.

También está en esa línea de justificación de los crímenes de Franco su oposición a la nueva Ley de Memoria Democrática que defiende la dignidad de tantos españoles que aun yacen en fosas comunes para nuestra vergüenza. ¿Por qué reconocen sin dificultad los derechos de las víctimas del terrorismo etarra y les cuesta tanto dar el mismo trato a las víctimas de Franco y sus secuaces?, ¿no será que, en lo más intimo, no son capaces de condenar esos crímenes y, en cambio, consideran provechoso utilizar al terrorismo para sus intereses políticos?

Su táctica habitual es la utilización bastarda de cualquier incidencia con fundamento político, para atacar a la izquierda, tergiversando la realidad sin el menor pudor. Tal es caso de las acertadísimas manifestaciones del ministro Garzón sobre el consumo excesivo de carne que ha provocado toda clase de críticas infundadas y demagógicas. Y, desgraciadamente, en esta ocasión, ayudados por torpes manifestaciones de responsables del PSOE, incluido el presidente Sánchez hablando de chuletones al punto.

Y, cómo no iba a aprovechar la dramática situación de Cuba, asfixiada por el criminal bloqueo de los Estados Unidos y toda la gusanera de Miami, para exigir al Gobierno una acusación de antidemocrático al régimen cubano. Al margen de lo pueril e inútil de esta propuesta, yo le recordaría, simplemente para ayudarle a plantearse estas cuestiones con mas realismo, que sus admirados yanquis, no se distinguen por el respeto de los derechos humanos, cuando mantienen la vigencia de la pena de muerte en su territorio y no son capaces de eliminar esa denigrante base de torturas totalmente ilegal, en suelo cubano, que avergüenza a sus propios Presidentes demócratas. Cuba es una nación que debería servir de ejemplo a muchos otros países que alardean de democráticos y sin embargo mantienen diferencias salvajes en los niveles de vida y los derechos civiles de sus ciudadanos. Si el pimpollo Casado quiere erigirse en árbitro del estatus democrático de los países del mundo, tiene donde elegir. Y, si fuera mínimamente objetivo, tardaría años en llegar a condenar a Cuba.

Rayando lo grotesco es su acusación a Sánchez de nombrar a sus ministros a dedo en la reciente remodelación del Gobierno. ¿De verdad cree que los gobiernos se forman por convocatoria pública de sus miembros? Por supuesto que no, una cosa es beneficiarse de másteres que le regalan a uno por su cara bonita y otra es ser un ignorante cósmico, que seguramente no lo es. Pero la demagogia no tiene límites cuando se trata de criticar a sus rivales políticos y el sigue lo que sus asesores publicitarios le aconsejan para mejorar en las encuestas.

En fin, va siendo hora de que el pimpollo Casado se dedique a algo que justifique su sueldo público y aporte alguna propuesta alternativa a la actividad política del Gobierno y que no se limite a dar coces sin fundamento y a hablar de sus planes B que nunca se concretan, seguramente porque no existen. La verdad es que no lo tiene fácil si para lograrlo solo cuenta con la colaboración de su Secretario General, Teodoro García Egea, que, aunque ostenta un meritorio titulo de campeón mundial de lanzamiento de huesos de aceituna con la boca, no se ha distinguido por su capacidad para la política seria y, en cambio, sí que ha demostrado una torpeza parlamentaria poco común, a pesar de su larga experiencia.

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia