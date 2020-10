11 Comments

Es cierto que el Congreso de los Diputados se ha convertido en una suerte de plató de televisión donde se compite por ver quién dice la mayor burrada y así salir en los medios de comunicación para que la opinión pública, al final, vea que sí, que el Congreso es un circo, y que la política poco o nada tiene que ver con arreglar los males de nuestra sociedad, concluyendo que todos los políticos son iguales, y que nuestra clase política está perdida. De esta forma se entra en un círculo vicioso.

Y no, no todos los políticos son iguales. Lo que no sale en los medios son excelentes intervenciones con datos, con argumentos, que realmente se interesan por la vida de la gente. Pero eso no será noticia. Así que sí, es cierto que los políticos tienen que replantearse muchas cosas, pero no sería justo no incluir en este cambio a los grandes medios de comunicación, que contribuyen a la difusión de un imagen gritona de nuestra política y omiten otra, mucho más rigurosa, que tiene que ver con mejorar la vida de la gente.

Una imagen gritona, que tiene su reflejo en nuestra sociedad, donde por muchos argumentos que alguien pueda dar, siempre habrá alguien que grite más fuerte o insulte más, pensando que de esta forma, lo que dice, será más creíble.

El ejemplo perfecto, y me voy a permitir la licencia, se encuentra en este blog, aunque bien pudiera trasladarse a cualquier otro. Llevo meses escribiendo en él, con total libertad por cierto, que siempre es de agradecer, sin correcciones y sin vetos. En el 99% de las veces escribo con datos, es cierto que opinión, pero con datos, con estadísticas, opiniones basadas en informes de organismos internacionales, nacionales, y organizaciones sociales. Algunas otras, las menos, como ésta, traslado simplemente una opinión, como así me reconoce hasta el momento la Constitución para “expresar y difundir libremente mis pensamientos, mis ideas y opiniones”, en este caso mediante la palabra.

Y semana tras semana, leo comentarios que pudieran superar el comentario. Desde “podemonguer” “bolivariana” “comunista” “inmoral”, “falsa” “manipuladora” “dictadora” pasando por el típico “váyase a Cuba o Venezuela”, “por qué no te callas” “dedícate a peinarte el moño” “que la próxima epístola sea sobre punto de cruz o ganchillo” “feminazi” hasta el “ dónde vives que ya hay otra casa más para okupar”.

Mucha gente me dice que por qué sigo escribiendo aquí y otra me pregunta que cómo me aguanto el no contestar. La respuesta a la primera pregunta, es simple: nadie puede apagar la voz de nadie, mientras se haga con respeto, con argumentos, sin odio y en base a los respetos de los derechos de todos lo seres humanos. Porque sí, me ratifico en lo que escribí hace meses, y que no son palabras mías, sino de la dirigente alemana Angela Merkel, que la libertad de expresión acaba donde se divulga el odio. Y con respecto a la segunda, porque me niego a contribuir a la dinámica del grito y del “y tú más”.

Lo hago, y lo seguiré haciendo, porque lo que ellos consideran insultos para mí no lo son. Utilizar la palabra “comunista” como insulto, es desconocer absolutamente la historia de nuestro país y negar la contribución del Partido Comunista al acceso a los derechos y libertades de los que disfrutamos hoy en día. Haber representado a Podemos, en la anterior legislatura, para mí ha sido un orgullo, porque durante cuatro años tuve el privilegio de poder trasladar la voz de miles y miles de personas, las que nos habían votado y las que no. Porque el concepto “bolivariano” implica mucho más que Nicolás Maduro o Hugo Chávez. Grosso modo, se trata de defender un modelo mucho más social, comunitario, de cooperación y no de competencia.

Lo seguiré haciendo, porque cuando se habla de subir impuestos a los ricos y de inversión pública no es algo que haya inventado ningún partido. El propio Fondo Monetario Internacional, un peligroso enemigo comunista (por supuesto ironía) ha hablado de esta vía para salir de la crisis del Covid. Porque la inversión pública fue lo que salvó Europa después de la II Guerra Mundial.

Lo seguiré haciendo porque gracias a las “feminazis” de hace décadas, hoy las mujeres podemos tener voz en parlamentos y en medios de comunicación. Y porque aquellas con moño o sin moño, que se dedican al punto de cruz o al ganchillo, o que no tienen ni idea de coser, tienen opinión, son mujeres libres y les debemos mucho en nuestra sociedad, porque se han dedicado de manera invisible a sostener, como miles de mujeres, un sistema de cuidados que nunca ha sido valorado.

Lo hago, porque cuando me dicen que me vaya a Cuba o a Venezuela, no quiero que nadie me diga cómo tengo que sentirme por haber nacido en España. Y porque puede que ame España, mejor dicho a la gente que vive en España, independientemente de lo que ponga en su pasaporte, más que aquellos que pasean la bandera constantemente. He vivido fuera de España por motivos laborales, cosa que probablemente muchos de ellos no hayan hecho, y se lo que es echar de menos España, y no es la bandera lo que crea sentimientos de anhelo, sino algo que va más allá, inexplicable, y que tiene que ver con la gente.

Lo hago porque la solución de “okupación” y la solución a otros múltiples problemas que asolan nuestro país, y que se han visto agravados por la crisis sanitaria, no se solucionan con que “okupen” mi casa, sino con una reflexión que profundice en el problema real de por qué miles de familias se ven abocadas a esta situación.

Preguntan, muchas veces, que qué régimen comunista no ha matado de hambre a un país. Pero alguna vez alguien se plantea la pregunta ¿qué dictadura capitalista no ha matado de hambre a un país?

Y en definitiva, sigo y seguiré escribiendo, porque como ya he dicho, la Constitución no solo se fundamente en la “indisoluble unidad de España” sino que va mucho más allá, en el reconocimiento de unos derechos fundamentales y de libertades públicas que nadie puede invisibilizar ni callar. Porque al final, aunque esto sea una minúscula gota de agua en el océano, sí es un fiel reflejo de la política gritona a la que me refería, en lo que uno se convierte cuando fallan los argumentos.