Carrascalejo, el pueblo sin bar que ya tiene bar

La urbanización de Carrascalejo ya tiene bar. Con aproximadamente mil habitantes, el barrio de Palazuelos podría ser por si solo uno de los municipios más grandes de la provincia. Particularidad; entre otras muchas cosas no tiene bar. O no tenía. El pasado 15 de julio “abría sus puertas”, a petición de los vecinos y en gran medida por las gestiones del concejal de Podemos, Bene Rodao, cubatas, botellines y refrescos hasta el 30 de septiembre.

Y no cualquier bar. Estamos hablando del Chiringuito de Meli, con Melitón Lafuente Moreno al cargo, leyenda viva de la hostelería ambulante segoviana. “Meli” es s bisnieto, nieto e hijo de hosteleros. Natural de Ortigosa y nacido en la que fuera la Venta Lucía, durante siglos, parada obligada en el camino a Madrid, y negocio que llevó su familia hasta que un incendio destruyó el histórica establecimiento en 1955. Ya en la nueva venta, Melitón se inició en el negocio, precisamente en el sector chiringuitos, al que a la postre dedicaría su vida. “En verano llevaba unos sacos al río, hacía una poceta y plantaba el quiosco. Venía mucha gente, que venía a pasar el día a orillas del río, luego, por la tarde, se iban a la venta al baile y volvían a Segovia en el tren de las diez”, recuerda. Hace cinco años en Ortigosa le dedicaron un merecido homenaje y una placa recuerda la historia.

Meli ha tenido bar fijo, de hecho aún tiene uno, que está a la venta. “Porque a mí lo que me gusta es la hostelería ambulante, el ir de aquí para allí”. Empezó con su bar con ruedas en 1975. Han leído bien, 45 años trotando por los caminos. Desde entonces ha sido una presencia constante en ferias, romerías, festivales… De las teas de El Espinar a San Frutos, del Henar al Bustar… Los segovianos capitalinos le recordarán en la ferias de San Juan y San Pedro, es el Cándido de la bocatería festivalera. “Pero lo dejé hace dos años, con las condiciones que nos pone la alcaldesa es imposible”, dice, al tiempo que larga una diatriba contra “la única ciudad que no tiene recinto ferial, y esto es porque a los hosteleros del centro les interesa tener ferias en el Acueducto. Cuando nos echaron de Nueva Segovia ya se lo advertí a los feriantes, no nos quieren en Segovia”, dice.

A grandes males, grandes remedios

Lo de Meli es plantar el quiosco para unos días y a otra cosa. Por las mañanas lleva un furgón de olivas y piñones, que vende en los mercados, por las tardes, el bar. Así tenía que ser este 2020 pero el covid19 se ha ensañado precisamente en su sector. El coronavirus mata personas pero también ferias, romerías, mercados… Annus horribilis para el sector. “Normalmente vengo aquí por Carrascalejo desde hace cuatro años, para las fiestas, me quedo una semana. Pero esta vez los vecinos me dijeron que me quedara, y como no hay ferias, me quedé”.

Y es así que Carrascalejo, convertido en algo así como cuartel de invierno de Meli, tendrá bar hasta el 30 de septiembre. Bien, en rigor y desde 2019 el barrio cuenta con una hamburguesería, y en breve una gasolinera. Pero llamar bar a un Burger King es como decir que una iglesia es un restaurante porque dan pan y vino. Rozando la blasfemia.

Vocacionalmente zona residencial, Carrascalejo tiene casi dos kilómetros de largo y uno de ancho. Urbanización de baja densidad, con adosados, viviendas aisladas y algún que otro bloque. Complicado meter un bar en este tipo de trama urbana, aunque ya hay algún proyecto para generar una oferta de restauración permanente. Para tomarse un cubata los vecinos no tenían otra que tirar a Nueva Segovia, a Palazuelos o La Granja. Hasta el punto que un grupo de amigos acabó montando el embrión de una asociación de vecinos, la asociación cultural gastronómica y deportiva En tu casa o en la mía, que toma el nombre precisamente de que cada semana un vecino ponía la casa para salir de copas (los demás). Son los mismos que aprovechando el covid19 no han parado hasta convencer a Meli de montar una curiosa terraza. La más nueva de Segovia pero con 45 años de vida. La encontrarán en la calle del Brezo, en los alrededores de la pista polideportiva. Carrascalejo, Palazuelos de Eresma.