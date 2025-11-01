Campeones en reciclaje de cacharrería eléctrica

El Centro Rural Agrupado ‘El Pizarral’, con sedes en Bernardos, Juarros de Voltoya y Santa María la Real de Nieva, ha vuelto a situarse a la cabeza de la sostenibilidad escolar en Castilla y León al conseguir, por segunda vez, el primer puesto autonómico, de entre todos los centros de Castilla y León, en el concurso de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) organizado por la Fundación ECOTIC dentro de la campaña ‘Otro final es posible’.

Este reconocimiento se ha obtenido gracias a la aportación de 2.005 kilogramos de RAEE que suponen que, en esta edición, cada niño y niña del centro ha recogido una media de 19,85 kilos de residuos eléctricos y electrónicos, batiendo el récord histórico de participación y superando todas las cifras registradas desde que el certamen comenzó a celebrarse en el año 2016.

El concurso ECOTIC, promovido por la Fundación del mismo nombre en colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene como objetivo fomentar entre el alumnado y las familias una conciencia activa sobre la recogida selectiva y el reciclaje responsable de aparatos eléctricos y electrónicos.

Gracias al premio de 2.000 euros, el centro ha decidido compartir el reconocimiento con todo el alumnado mediante una excursión a Cuéllar, donde los escolares han disfrutado de una visita guiada por la muralla, un taller de arqueología y un recorrido teatralizado por el castillo.