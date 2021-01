4 Comments

Tercer día de cribado en el pabellón Pedro Delgado de Segovia. La lluvia, el hecho de que fuera jornada laborable, y de que todas las franjas matutinas estuvieran reservadas al colectivo universitario de la UVa, colectivo joven menos proclive -a priori- a participar en estos tests masivos, ha repercutido en un cierto “pinchazo” en la participación. Frente a una media de 5.000 personas al día en las dos jornadas precedentes, la del 25 de enero se saldó con 3.789 participantes y que han permitido detectar otros 30 positivos, asintomáticos.

Uno de cada 3 universitarios acude a la cita

Como decíamos, todas las horas de la mañana estaban reservadas al colectivo universitario de la UVa en Segovia. En principio estaban convocados a la prueba 2.600 personas, entre alumnos, docentes y trabajadores. Al final se han presentado 780, lo que supondría algo menos de la tercera parte, y con solo 4 positivos entre este colectivo. Hay que considerar que actualmente no hay actividad lectiva en la gran mayoría de grados y posgrados impartidos por la UVa en Segovia, la universidad está en plena fase de exámenes y muchos alumnos de fuera prefieren estudiar en sus domicilios, fuera de la provincia, y desplazarse solo para la realización de exámenes. Tampoco ayudaba la falta de información para acceder en autobús; probablemente, el resultado hubiera sido otro de realizarse el test in situ. En cualquier caso, menos participación de la prevista.

Abriendo la prueba al alfoz

No es oficial, pero lo cierto es que de los testeados ayer tanto por la mañana como por la tarde, no pocos eran del alfoz de Segovia. La rapidez de las pruebas -ni colas ni esperas el lunes para realizarse la prueba- redunda que “extraoficialmente” se están atendiendo también a vecinos de Palazuelos, Hontanares, San Cristóbal, vecinos inicialmente apartados de una prueba teóricamente “reservada” a empadronados capitalinos. De hecho, en muchos institutos de la capital se animaba durante la mañana a participar en la prueba a todo el alumnado, con independencia del empadronamiento, así como a profesores vecinos de otras provincias pero que dan clases en Segovia capital. Es una franja estratégica y es de suma importancia que acudan, tengan la residencia donde la tengan. A la hora de la verdad, y dado que tampoco había una acumulación de personal (más bien lo contrario), los encargados del cribado no ponían pegas a nadie ni tampoco se miraba exactamente si la inicial del apellido corresponde con la hora; la idea es sacar al máximo número de positivos de las calles de Segovia, vivan donde vivan. El resto son detalles “orientativos”.

96 positivos

De momento, y a falta de dos días para concluir el cribado, ya se han muestreado las narices de 13.247 segovianos con 96 positivos detectados, esto supone una positividad del 0.72%. A falta de unos 27.000 segovianos que deberían pasar por la prueba, esto implica que por lo menos hay otros 200 segovianos que no saben que tienen el virus. En interés de todos, es vital que los más de ellos “emerjan” para cortar la cadena de contagios. Mañana, turno para los Martínez y los Pérez.