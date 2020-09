Verdad, Justicia y Reparación

El Ayuntamiento de El Espinar se ha vuelto a convertir en el centro del esperpento. En el último pleno, tres proposiciones iban firmadas por el tripartito del Gobierno (PP, Ciudadanos y Vox) una de ellas para la creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la unidad nacional.

En realidad la moción quería poner nombre a dos glorietas del municipio. La cosa pudiera haber sido simple, pero no lo fue. Ni los nombres propuestos, “Glorieta de la Hispanidad” y “Glorieta de España”, ni tampoco la exposición de motivos que hacía referencia a la conocida Ley de Memoria Histórica. El propósito, según ellos: unir a los españoles.

Pero como siempre unir a los españoles bajo su perspectiva de lo que es y debe ser España. En los argumentarios nada nuevo bajo el sol. Vox apeló al “enfrentamiento de los españoles” a “no reescribir la historia” porque según sus propias palabras la “historia es la que es con sus errores y sus defectos”. Se le olvidó a la representante de Vox, que durante cuarenta años la verdad fue una sola, no hubo justicia y la reparación no existió para una gran parte de la sociedad. Y que los “defectos” a los que se refería, son un golpe de estado contra un gobierno legítimo, una dictadura durante cuarenta años y una transición que no ha sido tan modélica.

Pero la intervención más vergonzante, la realizó el propio alcalde, afirmando sin ruborizarse, hasta con cierto tono chulesco, que le daba prácticamente igual la Guerra Civil, y lo que había pasado, porque era algo que no había conocido y que solo había estudiado, interpelando al concejal de IU a que dejara de hablar de cosas del pasado.

Y es tremendamente abochornante, hasta casi obsceno, teniendo en cuenta que a tan solo unos metros, en el cementerio de El Espinar, la ARMH estaba realizando la exhumación de los restos de 17 personas, en una fosa común del cementerio del municipio.

PP, Vox y Ciudadanos, convirtieron el nombre de unas rotondas en un nuevo intento de borrar la historia de nuestro país, olvidando que cuando se habla de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo estamos hablando de 40 años de dictadura. De 40 años donde no se podía pensar diferente a la “unidad nacional” de Franco (curioso porque así es el título de la iniciativa presentada por los tres partidos), por cierto iniciativa que Vox ya ha presentado con el mismo discurso en numerosos municipios, adaptándolo al contexto.

Ya lo intentaron en Rivas Vaciamadrid, para quitar el nombre de Dolores Ibarruri, como si la “contribución” a la democracia de este país solo le perteneciera a los ex altos cargos franquistas como Fraga y Rodolfo Martín Villa. Este último por cierto ha declarado esta semana, en Argentina, como responsable de la masacre del 3 de marzo en Vitoria. Una actuación que ningún escrito a favor de por parte de expresidentes o ex secretarios generales de sindicatos como UGT y CCOO puede borrar.

Y es que el borrado de la historia es el que intentó Franco, porque como han mostrado numerosas investigaciones, él ya realizó justicia y reparación, pero solo para los “muertos gloriosamente por Dios y por España”. Trató de recuperar los cuerpos y eximió de pagar a aquellas familias que recuperaran a sus seres queridos que habían fallecido víctimas de la “barbarie roja”, además de blindar aquellos lugares donde se pudieran encontrar “víctimas de la revolución marxista”.

Así que no, no podemos olvidar la historia, no nos puede dar igual la guerra civil, aunque no la hayamos vivido. Minutos antes en otro asunto, el alcalde de El Espinar pedía respeto y verdad para los vecinos y vecinas del municipio. Verdad y respeto que pareció olvidar para las miles de familias que todavía buscan los cuerpos de sus seres queridos en las fosas comunes distribuidas por todo el país, incluido El Espinar, y que exigen verdad, justicia y reparación.