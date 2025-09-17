El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el Festival MU MAJO, patrimonio vivo, que se celebrará del 19 al 26 de septiembre como arranque del proyecto Vencejos, vinculado a la Agenda Urbana Segovia 2030.
La concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, explicó que esta cita busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la ciudad a través de propuestas que combinan música, tradición, paisaje y participación ciudadana, con escenarios en la Casa de la Moneda y en diferentes espacios del Recinto Amurallado.
El festival comenzará el viernes 19 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Patio de la Casa de la Moneda con el espectáculo familiar “Las aventuras del abuelo Lope”, a cargo de Aderezo – Rumba que te Zumba. Posteriormente, la Escuela de Dulzaina de Segovia protagonizará un paseo musical que recorrerá lugares emblemáticos como el Jardín de los Poetas, el Jardín de Fromkes y la Plaza de la Merced.
El domingo 21, a partir de las 11:00 horas, tendrán lugar dos paseos musicales simultáneos desde la Plaza del Socorro y la Plaza de Avedaño, que concluirán en la Plaza Mayor con las actuaciones de los grupos segovianos Murmurare (12:00 h) y Violeta Veinte (13:45 h), este último con su proyecto Alorí, homenaje al mundo rural y la tradición.
El broche final lo pondrá el grupo segoviano de folk metal Ars Amandi, que actuará el viernes 26 de septiembre a las 21:30 horas en la Plaza del Azoguejo, con un concierto que fusiona el rock y el folklore castellano como ejemplo de tradición adaptada a los sonidos del siglo XXI.
VIERNES · 19 SEPTIEMBRE
18:00h · Casa de la Moneda → Espectáculo teatral “Las aventuras del abuelo Lope” · Aderezo
19:15h · Casa de la Moneda > Plaza de la Merced → Paseo musical · Escuela de Dulzaina de Segovia
DOMINGO · 21 SEPTIEMBRE
11:00h · Plaza Avedaño (Alto del Postigo) > Plaza Mayor
11:00h · Plaza Socorro > Plaza Mayor → Paseo musical · Escuela de Dulzaina de Segovia
12:00h · Plaza Mayor → Concierto · Murmurare
13:45h · Plaza Mayor → Concierto · Violeta Veinte
VIERNES · 26 SEPTIEMBRE
21:30h · Plaza Azoguejo → Concierto · Ars Amandi
17 septiembre, 2025
Más de lo mismo. Si esto es “agenda urbana”, apaga y vámonos (de aquí).
17 septiembre, 2025
Otro “sarao”?.
Las calles echas un desastre, la red de suministro de agua reventada, los vecinos del recinto amurallado expulsados al alfoz.
Mientras, el ayuntamiento se dedica a organizar conciertos, carreras y marchas populares sin fin.
Esto era el cambio?…