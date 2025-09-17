El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el Festival MU MAJO, patrimonio vivo, que se celebrará del 19 al 26 de septiembre como arranque del proyecto Vencejos, vinculado a la Agenda Urbana Segovia 2030.

La concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, explicó que esta cita busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de la ciudad a través de propuestas que combinan música, tradición, paisaje y participación ciudadana, con escenarios en la Casa de la Moneda y en diferentes espacios del Recinto Amurallado.

El festival comenzará el viernes 19 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Patio de la Casa de la Moneda con el espectáculo familiar “Las aventuras del abuelo Lope”, a cargo de Aderezo – Rumba que te Zumba. Posteriormente, la Escuela de Dulzaina de Segovia protagonizará un paseo musical que recorrerá lugares emblemáticos como el Jardín de los Poetas, el Jardín de Fromkes y la Plaza de la Merced.

El domingo 21, a partir de las 11:00 horas, tendrán lugar dos paseos musicales simultáneos desde la Plaza del Socorro y la Plaza de Avedaño, que concluirán en la Plaza Mayor con las actuaciones de los grupos segovianos Murmurare (12:00 h) y Violeta Veinte (13:45 h), este último con su proyecto Alorí, homenaje al mundo rural y la tradición.

El broche final lo pondrá el grupo segoviano de folk metal Ars Amandi, que actuará el viernes 26 de septiembre a las 21:30 horas en la Plaza del Azoguejo, con un concierto que fusiona el rock y el folklore castellano como ejemplo de tradición adaptada a los sonidos del siglo XXI.

Programación VIERNES · 19 SEPTIEMBRE 18:00h · Casa de la Moneda → Espectáculo teatral “Las aventuras del abuelo Lope” · Aderezo

19:15h · Casa de la Moneda > Plaza de la Merced → Paseo musical · Escuela de Dulzaina de Segovia DOMINGO · 21 SEPTIEMBRE 11:00h · Plaza Avedaño (Alto del Postigo) > Plaza Mayor

11:00h · Plaza Socorro > Plaza Mayor → Paseo musical · Escuela de Dulzaina de Segovia

12:00h · Plaza Mayor → Concierto · Murmurare

13:45h · Plaza Mayor → Concierto · Violeta Veinte VIERNES · 26 SEPTIEMBRE 21:30h · Plaza Azoguejo → Concierto · Ars Amandi