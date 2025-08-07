free web stats

Arrancan las fiestas de San Lorenzo

Posted By on 7, Ago, 2025

En una plaza llena de Supermarios, hawainos, guripas de pega, y con la presencia del alcalde, José Mazarías, el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, vecino y peñista, daba el pregón de apertura de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo. Cinco días de verbenas, encierros y multitud de eventos organizados por las peñas, en las fiestas más descontrolados del verano segoviano.

Programa: principales eventos

Jueves 7 de agosto

  • 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
  • 10:00 Campeonato de Tanga (Alamedilla)
  • 12:00 Pasacalles infantil
  • 12:30-14:30 Vermut en la peña Los Insaciables
  • 13:00 Fiesta de la Espuma (plaza San Lorenzo)
  • 14:00 Macarronada popular en la Alamedilla
  • 16-19:00 Tobogán acuático (calle Santa Catalina)
  • 18-20:00 Fiesta Maxiconfetti en Tipicamp
  • 21:30 Encierro nocturno
  • 00:00 Verbena con Orquesta Vermut-Mamut

Viernes 8 de agosto

  • 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
  • 12-14:00 Castillos hinchables acuáticos (Alamedilla)
  • 14:30 Paellada popular
  • 18-20:00 Tardeo en la plaza
  • 21:30 Encierro nocturno
  • 0:00 Verbena con orquesta Lapsus

Sábado 9 de agosto

  • 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
  • 12:00 Huevos fritos en la plaza San Lorenzo
  • 12:30 Fiesta de la espuma
  • 14:300 Judiones en la Alamedilla
  • 18:30-20:30 Concierto de La Bandita, plaza San Lorenzo
  • 19:30 Magia con Pablo Potter (colegio Martín Chico)
  • 21:30 Encierro nocturno
  • 0:00 Macrodiscoteca Amnesia

Domingo 10 de agosto, San Lorenzo

  • 8:00 Tamborada en honor a Félix Martín “el botas”
  • 12:00 Misa mayor en honor a San Lorenzo, seguida de procesión (12:45)
  • 20:00 Encierro nocturno
  • 20:30 Actuación del grupo de jotas de Zarzuela del Pinar
  • 22:30 Becerrada de peñas
  • 0:00 Verbena a cargo de orquesta Nebraska

Lunes 11 de agosto

  • 12:00 Castillos hinchables y futbolín para los más pequeños
  • 13:00 Encierro y pasacalles infantil
  • 14:00 Dj Krasssss
  • 14:30 Caldereta popular
  • 16:30 Karaoke para todos
  • 23:00 Verbena final con la orquesta La Búsqueda

Precios comidas populares y eventos para no peñistas

  • Jueves 7 de agosto, macarrones: 8€
  • Viernes 8 de agosto, paella: 10€
  • Sábado 9 de agosto, judiones: 10€
  • Lunes 11 de agosto, caldereta: 8€
  • Tobogán acuático: 4€

 

 

  1. Troncho

    7 agosto, 2025

    Qué divertido “fiestas descontroladas”.
    Claro, que estando de por medio MazaTerrazas no es de extrañar 😉

