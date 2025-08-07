En una plaza llena de Supermarios, hawainos, guripas de pega, y con la presencia del alcalde, José Mazarías, el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, vecino y peñista, daba el pregón de apertura de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo. Cinco días de verbenas, encierros y multitud de eventos organizados por las peñas, en las fiestas más descontrolados del verano segoviano.

Programa: principales eventos Jueves 7 de agosto 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)

10:00 Campeonato de Tanga (Alamedilla)

12:00 Pasacalles infantil

12:30-14:30 Vermut en la peña Los Insaciables

13:00 Fiesta de la Espuma (plaza San Lorenzo)

14:00 Macarronada popular en la Alamedilla

16-19:00 Tobogán acuático (calle Santa Catalina)

18-20:00 Fiesta Maxiconfetti en Tipicamp

21:30 Encierro nocturno

00:00 Verbena con Orquesta Vermut-Mamut Viernes 8 de agosto 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)

12-14:00 Castillos hinchables acuáticos (Alamedilla)

14:30 Paellada popular

18-20:00 Tardeo en la plaza

21:30 Encierro nocturno

0:00 Verbena con orquesta Lapsus Sábado 9 de agosto 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)

12:00 Huevos fritos en la plaza San Lorenzo

12:30 Fiesta de la espuma

14:300 Judiones en la Alamedilla

18:30-20:30 Concierto de La Bandita, plaza San Lorenzo

19:30 Magia con Pablo Potter (colegio Martín Chico)

21:30 Encierro nocturno

0:00 Macrodiscoteca Amnesia Domingo 10 de agosto, San Lorenzo 8:00 Tamborada en honor a Félix Martín “el botas”

12:00 Misa mayor en honor a San Lorenzo, seguida de procesión (12:45)

20:00 Encierro nocturno

20:30 Actuación del grupo de jotas de Zarzuela del Pinar

22:30 Becerrada de peñas

0:00 Verbena a cargo de orquesta Nebraska Lunes 11 de agosto 12:00 Castillos hinchables y futbolín para los más pequeños

13:00 Encierro y pasacalles infantil

14:00 Dj Krasssss

14:30 Caldereta popular

16:30 Karaoke para todos

23:00 Verbena final con la orquesta La Búsqueda

Precios comidas populares y eventos para no peñistas Jueves 7 de agosto, macarrones: 8€

Viernes 8 de agosto, paella: 10€

Sábado 9 de agosto, judiones: 10€

Lunes 11 de agosto, caldereta: 8€

Tobogán acuático: 4€