En una plaza llena de Supermarios, hawainos, guripas de pega, y con la presencia del alcalde, José Mazarías, el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, vecino y peñista, daba el pregón de apertura de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo. Cinco días de verbenas, encierros y multitud de eventos organizados por las peñas, en las fiestas más descontrolados del verano segoviano.
Programa: principales eventos
Jueves 7 de agosto
- 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
- 10:00 Campeonato de Tanga (Alamedilla)
- 12:00 Pasacalles infantil
- 12:30-14:30 Vermut en la peña Los Insaciables
- 13:00 Fiesta de la Espuma (plaza San Lorenzo)
- 14:00 Macarronada popular en la Alamedilla
- 16-19:00 Tobogán acuático (calle Santa Catalina)
- 18-20:00 Fiesta Maxiconfetti en Tipicamp
- 21:30 Encierro nocturno
- 00:00 Verbena con Orquesta Vermut-Mamut
Viernes 8 de agosto
- 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
- 12-14:00 Castillos hinchables acuáticos (Alamedilla)
- 14:30 Paellada popular
- 18-20:00 Tardeo en la plaza
- 21:30 Encierro nocturno
- 0:00 Verbena con orquesta Lapsus
Sábado 9 de agosto
- 9:00. Parque infantil Tipicamp (calle Santa Catalina)
- 12:00 Huevos fritos en la plaza San Lorenzo
- 12:30 Fiesta de la espuma
- 14:300 Judiones en la Alamedilla
- 18:30-20:30 Concierto de La Bandita, plaza San Lorenzo
- 19:30 Magia con Pablo Potter (colegio Martín Chico)
- 21:30 Encierro nocturno
- 0:00 Macrodiscoteca Amnesia
Domingo 10 de agosto, San Lorenzo
- 8:00 Tamborada en honor a Félix Martín “el botas”
- 12:00 Misa mayor en honor a San Lorenzo, seguida de procesión (12:45)
- 20:00 Encierro nocturno
- 20:30 Actuación del grupo de jotas de Zarzuela del Pinar
- 22:30 Becerrada de peñas
- 0:00 Verbena a cargo de orquesta Nebraska
Lunes 11 de agosto
- 12:00 Castillos hinchables y futbolín para los más pequeños
- 13:00 Encierro y pasacalles infantil
- 14:00 Dj Krasssss
- 14:30 Caldereta popular
- 16:30 Karaoke para todos
- 23:00 Verbena final con la orquesta La Búsqueda
Precios comidas populares y eventos para no peñistas
- Jueves 7 de agosto, macarrones: 8€
- Viernes 8 de agosto, paella: 10€
- Sábado 9 de agosto, judiones: 10€
- Lunes 11 de agosto, caldereta: 8€
- Tobogán acuático: 4€
7 agosto, 2025
Qué divertido “fiestas descontroladas”.
Claro, que estando de por medio MazaTerrazas no es de extrañar 😉