Águeda Marqués: “espero que no se me olvide nunca disfrutar”

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, y varios miembros de la corporación municipal, han recibido en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento a la atleta segoviana Águeda Marqués tras su excelente participación en los Juegos Olímpicos de París donde consiguió llegar a la final de los 1.500 metros junto a las corredoras que conforman la élite de la categoría.

El regidor segoviano le ha felicitado por su gran actuación en la cita olímpica y le ha dado las gracias, en nombre de todos los segovianos, por ilusionarnos y por hacernos disfrutar con cada carrera, con su simpatía y espontaneidad. “Nos sentimos orgullosos de lo que has logrado en estos juegos y de que hayas llevado el nombre de Segovia a lo más alto. Has demostrado que tienes mucho potencial y esto es solo el principio de lo que puedes conseguir”

Durante este acto, Mazarías le ha hecho entrega de un obsequio como muestra del reconocimiento de la ciudad de Segovia. La joven atleta segoviana se ha mostrado muy agradecida y ha señalado que todavía se sigue sorprendiendo por lo que ha conseguido.

“Me he demostrado a mí misma que era capaz y me ha dado mucha confianza. Todos los años que llevo trabajando siempre me he dicho ojalá estar con las tops mundiales, y este año he demostrado que puedo estar ahí”. Además la atleta segoviana ha querido resaltar sus propios valores del deporte: “si mentalmente estas con positivismo de que lo puedes conseguir hace muchísimo. Mi madre siempre me lo dice, y además lo tengo tatuado, ‘disfruta’ espero que no se me olvide nunca porque esto no tendría sentido”, respondía orgullosa la segoviana.