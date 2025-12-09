Segovia continúa esta semana con la programación navideña a través de propuestas culturales, deportivas, solidarias y de ocio repartidas por distintos espacios de la ciudad. Conferencias, conciertos, presentaciones de libros, teatro infantil, mercados solidarios y competiciones de deportes autóctonos forman parte de la agenda prevista entre el martes 9 y el domingo 14 de diciembre.
Martes 9 de diciembre
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.
Segojazz. Conferencia–audición: “La leyenda de Parker”, con Kelo Regidor.
Entrada libre hasta completar aforo.
Miércoles 10 de diciembre
16:00 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.
Campeonato de Navidad de Tanga – Deportes Autóctonos.
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.
Segojazz. Conferencia–concierto: “Grandes Damas del Jazz”, con Ana Silva.
Entrada libre hasta completar aforo.
Jueves 11 de diciembre
16:00 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.
Campeonato de Navidad de Bolos Femeninos.
18:30 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.
Presentación del libro: “Pausa sin prisas”, de Javier Martín.
Entrada libre hasta completar aforo.
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.
Segojazz Jam.
Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 12 de diciembre
18:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.
Presentación del libro: “El evangelio según Caravaggio”, de Jaime de los Santos.
Entrada libre hasta completar aforo.
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.
Segojazz. “AmaJazz”.
Entrada: 7 euros.
Sábado 13 de diciembre
11:00 h. Plaza de San Lorenzo.
Inauguración del V Mercado Solidario San Lorenzo.
Organiza: Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo.
12:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.
Presentación del libro: “Retratadas”, de Stéphany Onfray.
Entrada libre hasta completar aforo.
12:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.
Presentación del libro y cuentacuentos: “Somos nuestro motor”, de María San Frutos González y Daniel Lázaro Sanz.
Aforo limitado. Inscripciones: 921 15 16 72.
18:00 h. Sala Teatro Paladio.
Espectáculo: “Imagínate”, con el Mago Nacho.
18:30 h. Plaza de San Lorenzo.
Mercadillo solidario.
Actuación musical: Mondongo Swing con el concierto “Al margen de las Divas”.
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.
Segojazz. “Sambay feat. Juan Carlos Aracil”.
Entrada: 7 euros.
Domingo 14 de diciembre
10:00 h. Punto de encuentro: Urbanización Robledo (cruce C/ Matabueyes con la Cañada Real).
Fin en el Rancho del Esquileo.
Ruta de Navidad “Villancicos y ágape navideño”, de la Fundación Caja Rural de Segovia.
Inscripción: 6 euros a favor de los Hermanos de la Cruz Blanca.
10:30 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.
2ª Jornada IV Torneo de Navidad IMD Tanga/Bolos – Deportes Autóctonos.
12:00 y 18:00 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.
Vamos al Teatro. Titirimundi y Concejalía de Cultura.
Teatro infantil: Compañía La Gotera de la Azotea.
Obra: “El gato con botas”.
Duración: 60 minutos. Para mayores de 3 años.
Entrada: 7 euros.
20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.
Segojazz. “Víctor Antón Quartet”.
Entrada: 7 euros.
9 diciembre, 2025
Casi nunca nadie agradece en este medio lo que se hace en Segovia. Yo lo quiero hacer porque este fin de semana ha sido estupendo todo. De verdad, sin peloteo ni nada de eso. Segovia ha estado como nunca. Las calles llenas de gente viendo las luces, tomando cañas en la Plaza Mayor, paseando en familia… hagamos paz en estas fechas y reconozcamos que lo bien hecho, bien está. Feliz Navidad a todos.