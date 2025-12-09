Segovia continúa esta semana con la programación navideña a través de propuestas culturales, deportivas, solidarias y de ocio repartidas por distintos espacios de la ciudad. Conferencias, conciertos, presentaciones de libros, teatro infantil, mercados solidarios y competiciones de deportes autóctonos forman parte de la agenda prevista entre el martes 9 y el domingo 14 de diciembre.

Martes 9 de diciembre 20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.

Segojazz. Conferencia–audición: “La leyenda de Parker”, con Kelo Regidor.

Entrada libre hasta completar aforo. Miércoles 10 de diciembre 16:00 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.

Campeonato de Navidad de Tanga – Deportes Autóctonos.

20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.

Segojazz. Conferencia–concierto: “Grandes Damas del Jazz”, con Ana Silva.

Entrada libre hasta completar aforo. Jueves 11 de diciembre 16:00 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.

Campeonato de Navidad de Bolos Femeninos.

18:30 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.

Presentación del libro: “Pausa sin prisas”, de Javier Martín.

Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.

Segojazz Jam.

Entrada libre hasta completar aforo. Viernes 12 de diciembre 18:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.

Presentación del libro: “El evangelio según Caravaggio”, de Jaime de los Santos.

Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.

Segojazz. “AmaJazz”.

Entrada: 7 euros. Sábado 13 de diciembre 11:00 h. Plaza de San Lorenzo.

Inauguración del V Mercado Solidario San Lorenzo .

Organiza: Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo.

12:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.

Presentación del libro: “Retratadas”, de Stéphany Onfray.

Entrada libre hasta completar aforo.

12:00 h. Casa de la Lectura / Biblioteca Municipal.

Presentación del libro y cuentacuentos: “Somos nuestro motor”, de María San Frutos González y Daniel Lázaro Sanz.

Aforo limitado. Inscripciones: 921 15 16 72.

18:00 h. Sala Teatro Paladio.

Espectáculo: “Imagínate”, con el Mago Nacho.

18:30 h. Plaza de San Lorenzo.

Mercadillo solidario.

Actuación musical: Mondongo Swing con el concierto “Al margen de las Divas”.

20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.

Segojazz. “Sambay feat. Juan Carlos Aracil”.

Entrada: 7 euros. Domingo 14 de diciembre 10:00 h. Punto de encuentro: Urbanización Robledo (cruce C/ Matabueyes con la Cañada Real).

Fin en el Rancho del Esquileo.

Ruta de Navidad “Villancicos y ágape navideño”, de la Fundación Caja Rural de Segovia.

Inscripción: 6 euros a favor de los Hermanos de la Cruz Blanca.

10:30 h. Instalación cubierta “Orgullo Segoviano”.

2ª Jornada IV Torneo de Navidad IMD Tanga/Bolos – Deportes Autóctonos.

12:00 y 18:00 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Julio Michel.

Vamos al Teatro. Titirimundi y Concejalía de Cultura.

Teatro infantil: Compañía La Gotera de la Azotea.

Obra: “El gato con botas”.

Duración: 60 minutos. Para mayores de 3 años.

Entrada: 7 euros.

20:30 h. La Cárcel / Centro de Creación. Sala Expresa.

Segojazz. “Víctor Antón Quartet”.

Entrada: 7 euros.