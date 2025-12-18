La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), impulsa las obras de adecuación de los accesos al Polígono Industrial ‘Los Hitales’ en el municipio de Bernuy de Porreros (Segovia), desde la carretera SG-V-2226 y la autovía SG-20. La actuación que se ha licitado cuenta con un presupuesto de 3.161.709 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de la Junta de Castilla y León de reactivación del suelo industrial y en su compromiso con el equilibrio territorial y el desarrollo económico de la Comunidad. El polígono industrial ‘Los Hitales’ inició su desarrollo con la aprobación, mediante el Decreto 6/2024, de 14 de marzo, del Plan Regional de Ámbito Territorial y sus instrumentos de desarrollo.

Descripción de la actuación

La actuación contempla la ejecución de un nuevo ramal de conexión entre la autovía SG-20, en sentido A-601, y una primera glorieta situada en la carretera SG-V-2226. Este ramal se inicia en el punto kilométrico aproximado 1+141 de la calzada izquierda de la SG-20 y tendrá una longitud de 581,604 metros.

El nuevo ramal incorporará su correspondiente carril de cambio de velocidad de deceleración, con una cuña de transición de 135 metros y un carril paralelo con una pendiente del 4 %. La sección tipo prevista incluye un carril de 3,50 metros de ancho, un arcén de 2,50 metros y una berma de un metro.

El tramo de la carretera SG-V-2226 objeto de la actuación queda delimitado entre los puntos kilométricos aproximados 0+455 y 2+228. En este ámbito se proyecta la construcción de tres nuevas glorietas cerradas de acceso al polígono industrial, con un diámetro exterior de 60 metros, dotadas de accesos mediante amplios abanicos con movimientos canalizados a través de isletas triangulares delimitadas por bordillos montables.

El nuevo trazado proyectado tendrá una longitud total de 1.626,247 metros. Hasta el punto kilométrico aproximado 1+560 se apoyará en la plataforma existente, con ligeras modificaciones en planta y/o alzado. A partir de ese punto y hasta el punto kilométrico aproximado 2+030, se plantea una modificación de mayor entidad, separándose completamente de la carretera actual con el objetivo de mejorar el tramo de curvas en S de reducido radio y de independizar el acceso al polígono del vial que lo conecta con la calle Hoyo de Doñalvira. La sección tipo actual de la carretera está formada por una calzada de dos carriles de 3,50 metros de ancho, sin arcenes y con bermas de anchura variable.

Las obras contemplan, entre otras actuaciones, la ejecución de las siguientes unidades: 71.410 m³ de desmonte de tierras; 14.107 m³ de relleno en terraplenes; 2.166 m³ de estabilización in situ con cemento; 11.078 m³ de zahorra artificial, y 17.316 toneladas de mezclas bituminosas en caliente.

Programa de Suelo Industrial en Castilla y León

SOMACYL actúa como promotora de las obras por encomienda de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), en el marco del Programa de Suelo Industrial de la Comunidad.

Actualmente, en Castilla y León se están desarrollando 14 enclaves industriales que suman una superficie aproximada de 14 millones de metros cuadrados, con una inversión estimada de 250 millones de euros.

Durante el presente año se han finalizado las obras del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria) y de la ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, se han iniciado las obras del Polígono Industrial “Los Hitales” en Bernuy de Porreros (Segovia), del Polígono ‘Zamora Norte’ en Monfarracinos (Zamora), del sector UA-3 de Vicolozano (Ávila) y de la ampliación del Parque Tecnológico de León.

Por otra parte, las obras de urbanización del Polígono Industrial ‘Las Mangadas’ de Abades (Segovia) y del Polígono Industrial ‘El Parralejo’ de Melgar de Fernamental (Burgos) se encuentran adjudicadas y está previsto su inicio en el próximo mes de enero, mientras que la ampliación del Polígono Industrial ‘Las Viñas I’ de Ciudad Rodrigo (Salamanca) se encuentra en proceso de tramitación administrativa..