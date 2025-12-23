El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha dado este lunes un nuevo paso para su puesta en funcionamiento el próximo 1 de enero, con la toma de posesión de 24 bomberos conductores. El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial y ha estado presidido por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.

Los nuevos profesionales han prometido o jurado su cargo en presencia de representantes institucionales y de sus familiares. Al acto han asistido, entre otros, la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés; el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez; el diputado del Área de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral; la diputada responsable del SPEIS, Elisabet Lázaro; el director técnico del servicio, Carlos Castro; el sargento José Luis Carrera y varios cabos y responsables técnicos.

Durante su intervención, Miguel Ángel de Vicente ha señalado que “la Diputación confía en vosotros, la provincia os necesita, y la ciudadanía espera de vuestro trabajo profesionalidad, cercanía y compromiso”. El presidente ha agradecido también el papel de las familias durante el proceso formativo, indicando que “han sido un apoyo imprescindible durante este largo proceso de estudio, entrenamientos y renuncias”.

Por su parte, la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha destacado la implicación de la Diputación en la implantación del servicio y ha indicado que “las emergencias han tomado un cariz diferente al que conocíamos”, por lo que, a su juicio, deben abordarse “de manera multidisciplinar”, con la participación de voluntarios, personal forestal y bomberos profesionales.

Dos parques operativos

Con este acto se culmina un proceso iniciado hace cinco años con el anuncio de la construcción del primer parque de bomberos provincial. En septiembre de 2021, el Pleno de la Diputación aprobó la consignación presupuestaria para la implantación del SPEIS, y en junio de 2022 dio luz verde a la memoria del servicio.

En agosto de 2024 se incorporó el director técnico del SPEIS, y en septiembre de ese año se celebraron los primeros exámenes para la provisión de plazas de bombero-conductor. Posteriormente, en mayo de 2025 se produjo el nombramiento de los sargentos y en julio la toma de posesión de los cabos del servicio. Este 23 de diciembre se ha completado el proceso con la incorporación de los 24 bomberos conductores.

El SPEIS provincial contará con dos parques operativos, situados en Palazuelos de Eresma y Boceguillas, y ha supuesto una inversión superior a ocho millones de euros en infraestructuras, vehículos y material.

Al finalizar el acto, el presidente de la Diputación invitó a participar en la fotografía de grupo al exjugador internacional de baloncesto Felipe Reyes, que asistió al acto como familiar de uno de los nuevos bomberos.