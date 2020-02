Zorrilla ¿Parche o plan global?

No tengo en absoluto claro si el cambio de dirección de la calle de José Zorrilla será una solución para la movilidad en la zona (y del conjunto de la ciudad) o lo contrario. Compro, porque lo he sufrido como todos los segovianos, que se hacía necesario acabar con el absurdo de que la plaza de Somorrostro esté funcionando como fondo de saco de vías principales en bajada y con ello asumo que los usuarios se van a evitar vueltas que parecían absurdas, tendrán más opciones de movimiento, contaminarán menos y se desesperarán menos aún.

En el extremo contrario, la salida a la rotonda del Cristo, donde hasta ahora sólo desembocaban dos calles —la parte alta de José Zorrilla y Conde Sepúlveda— que si bien llevan mucho tráfico al tratarse de “vías principales”, la circulación está, de alguna manera, auto organizada. Ahora confluirán tres carreteras aumentando irremediablemente el número de vehículos y las dificultades de incorporación y salida. Más densidad, mas tráfico lento y en definitiva, un punto potencialmente conflictivo.

Habrá que verlo, que dicen en Tráfico y Movilidad que los informes de la Policía avalan el cambio y eso debería ser suficiente. Claro, que los documentos en cuestión no se han enseñado y claro, me pica la curiosidad, que seguro que hay “fallejos”. Cabe preguntar si esos informes no eran iguales hace diez años o si el cambio de dirección de entonces fue una muestra más de las formas de hacer del anterior alcalde, Arahuetes.

Como sólo la experiencia dará y quitará razones me voy fijando en otras cosas. Por ejemplo, en el hecho de que estamos ante el rarísimo caso de que una concejala de Movilidad toma una decisión y la aplica. En mi opinión, es para celebrarlo por inaudito. No piense: En tres segundos dígame la última acción municipal de calado en materia de movilidad que le venga a la cabeza… Pues eso.

“Soy la responsable de Movilidad y mi obligación es tratar de mejorar la movilidad”, decía De Santos el otro día. De Perogrullo. Ojo, no digo que la edil acierte o no con la medida. Digo que al menos hay un movimiento definido y eso es mucho decir en un Ayuntamiento en el que las Juntas de Gobierno Local duran 23 minutos y los plenos tienen la chicha en el turno de ruegos y preguntas.

Claro, aquí llega lo de la participación ciudadana. Entre las quejas de unos y otros que han entrado a la polémica se reproduce el manido “habría que estudiarlo más”. Pues no. Las posiciones de los grupos políticos, los comerciantes y las distintas asociaciones de vecinos, con sus intereses, contrapuestos, no han variado un milímetro en años y cuesta mucho imaginar ese anochecer de una tarde de primavera en la que los representantes de todas estas partes salgan alegres del Ayuntamiento a tomar juntos un refrigerio en el Bahía para celebrar que han alcanzado un acuerdo satisfactorio y consensuado.

Temo que los comerciantes seguirán convencidos eternamente de que es imprescindible que el ciudadano se le canalice para que pase conduciendo ante su escaparate y eso baste para que sienta la tentación de pararse a comprar allí; que los vecinos del Cristo se horroricen pensando en pitidos, atascos y tráfico más denso en “su” rotonda y las calles aledañas; que los de Santa Eulalia sientan alivio de encontrar nuevas salidas del barrio sin tanta vuelta como dan ahora, como los de El Salvador…

Entiendo que, conociendo sobradamente los puntos de vista, manejando informes técnicos, suponiendo que además existe una visión global —esta es la madre del cordero, global, de beneficio al conjunto de la ciudadanía— y un modelo definido de movilidad se adopten las decisiones políticas donde y por quien corresponde y se asuman con todas sus consecuencias. ¡Ay como te equivoques, De Santos. Ya llegarán elecciones! Ah, que le asaltan dudas sobre si esto de José Zorrilla tiene carácter aislado o es más bien una pieza más de un gran plan de movilidad perfectamente definido para Segovia. A mi también. Y me gustaría que me lo aclararan.

La concejala De Santos dice que “ha hablado” con los portavoces municipales. Y es cierto, pero lo ha hecho en los pasillos del Consistorio, informalmente, contando con la ventaja de que hubo una moción en el anterior mandato que deja atados de pies y manos a los actuales portavoces para hacer cualquier crítica contra una medida que ellos mismos han reclamado. Cierto, entonces no estaba Podemos, pero el “colaborador” del Gobierno no va a meter la espantada en este asunto. Ya habrá tiempo para batallas mayores.

La misma edil dice que había informado a los colectivos ciudadanos aunque ahora sabemos que de la ejecución final de la medida sólo habían recibido comunicación, medio día antes, los representantes de la asociación de comerciantes de la zona y que las asociaciones vecinales se enteraron por la prensa y andan fumando en pipa. Reitero que tomar decisiones es potestad del gobernante pero insisto también en que las formas son fáciles de mantener y esta vez han vuelto a fallar.

¿El resultado del cambio de sentido? Pues en unos meses lo comentamos que algo me dice que en este mandato se va a hablar mucho de movilidad. No olvide que está pendiente lo del casco antiguo, lo de San Gabriel, lo de Antonio Machado…