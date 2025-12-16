La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia ha mantenido reunión esta mañana por videoconferencia, presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, y, entre otros asuntos, ha autorizado el proyecto básico y de ejecución de la restauración de la cubierta de la Casa del Sello de Paños, en el número 32 de la calle San Francisco de Segovia capital. El edificio está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento desde 2022 y está incluido dentro de los ‘Conjuntos Parciales de la Ciudad’, con categoría de Conjunto Histórico.

La intervención autorizada se centra en la rehabilitación de los acabados de las cubiertas del inmueble, tanto del edificio principal como del cuerpo posterior, sin actuar en la estructura de las mismas. No se realizará ninguna actuación en la envolvente del inmueble, salvo esta reforma de la cubierta.

Las obras van a consistir en la retirada de las tejas colocadas a canal y cobija de la actual cubrición; la limpieza de la capa de compresión actual, que se encuentra totalmente fragmentada; la regularización de la capa de compresión; la ejecución de aislamiento mediante poliuretano proyectado, de ocho centímetros de espesor; capa de compresión sobre aislamiento, ligeramente armada; y, por último, cubrición con la teja vieja retirada que se colocará ‘a la segoviana’.

La Comisión de Patrimonio ha considerado la actuación adecuada y necesaria para la buena conservación del bien, y ha valorado positivamente la recuperación del acabado tradicional de teja ‘vana’ o en canal, llamado ‘a la segoviana’.

El Real Consejo Regulador de Paños, que era el organismo encargado de clasificar y autentificar con el Sello de Paños las piezas de paños que, producidas en Segovia, se enviaban principalmente a Flandes, Italia y a las Américas, tuvo su sede en la Casa del Sello de Paños ubicada en la Calle de San Francisco de la ciudad, desde su construcción en 1570 hasta principios del siglo XIX en que cesa su actividad. Del edificio original se conserva una espléndida fachada plateresca realizada en granito de excelente factura.

Villacastín y Cedillo de la Torre

También en la reunión de hoy, la Comisión de Patrimonio de Segovia ha autorizado la restauración de una talla de madera policromada de la iglesia de San Sebastián de Villacastín y de dos retablos de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Cedillo de la Torre.

En Villacastín, se va a intervenir en la talla de la Virgen Inmaculada que está situada en la hornacina central del retablo de la capilla que se abre en el costado norte del templo parroquial. Entre los trabajos que se van a llevar a cabo se va a proceder a la limpieza de la talla; tratamiento antixilófagos, si es preciso; consolidación de la película pictórica; limpieza química de barnices alterados y oxidados; reintegración volumétrica de pequeñas faltas y grietas; reintegración cromática, previo estucado de lagunas; y aplicación de capa de protección.

La iglesia de San Sebastián de Villacastín está declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, en 1944. Construida con sillares de piedra, fue fundada en 1529. El interior es de características góticas, mientras que por fuera muestra un claro estilo postescurialense.

En Cedillo de la Torre, la actuación autorizada consiste en la restauración de dos retablos colaterales que se muestran a ambos lados del final de la nave de la iglesia parroquial, junto al ingreso del presbiterio. La actuación contempla la limpieza del polvo superficial y eliminación de elementos ajenos al retablo, el asentado del estrato pictórico, la desinsección y consolidación de la mazonería, la revisión y tratamiento de desajustes, roturas y desplazamientos en la mazonería, la reintegración volumétrica de las faltas, la reintegración cromática, previo estucado de lagunas, y el barnizado final de protección.

El acuerdo favorable de la Comisión establece como prescripción que en el caso de trasladar alguna pieza a taller, este traslado sólo se podrá hacer previa suscripción de un seguro ‘clavo a clavo’, que tendrá que ser presentado antes del transporte en el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Segovia.

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Cedillo de la Torre está declarada como Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, en abril de 1998. Tal y como se indica en el expediente de declaración, se trata de una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque varias de sus partes se edifican sobre una iglesia románica de finales del siglo XII comienzos del XIII de la que conserva algunos elementos, como canecillos, la base de la torre y la portada primitiva.