La Vuelta a España 2026 deja fuera a la provincia de Segovia

La Vuelta a España no pasará por la provincia de Segovia en su edición de 2026, según el recorrido presentado por la organización. La ronda ciclista, que se celebrará del 23 de agosto al 13 de septiembre con llegada a Granada, tampoco incluirá etapas en otras zonas tradicionalmente vinculadas al ciclismo como Asturias, Cantabria o Galicia.

El trazado de 2026 concentrará buena parte de sus etapas en la costa valenciana y andaluza, con un diseño que prioriza recorridos de media montaña y etapas costeras frente a los grandes bloques montañosos del norte peninsular. La carrera arrancará en Mónaco y atravesará los Pirineos con un perfil moderado, antes de dirigirse hacia el sur.

La alta montaña tendrá su principal protagonismo en Andalucía, con ascensiones destacadas como Calar Alto y el Collado de Alguacil, en Sierra Nevada. Esta última subida está prevista como penúltima etapa y se perfila como uno de los puntos decisivos de la carrera.

El recorrido supone un cambio respecto a ediciones recientes, con menos etapas de gran dureza encadenadas y una mayor presencia de jornadas de media montaña. La organización apuesta así por un diseño diferente al de los últimos años.

En el plano deportivo, aún no se ha cerrado la lista definitiva de participantes. Jonas Vingegaard podría regresar para intentar revalidar el título, mientras que Joao Almeida ya ha confirmado su intención de volver a la carrera tras finalizar segundo en la edición anterior. No obstante, la participación final y los objetivos de los principales equipos siguen siendo una incógnita, especialmente tras las dificultades organizativas y deportivas que afectaron al equipo Israel en la pasada edición.