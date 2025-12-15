4 Comments

Un partido de categoría juvenil regional disputado este fin de semana en Segovia tuvo que ser suspendido al descanso tras producirse una pelea multitudinaria en la grada que dejó al menos varias personas heridas, una de ellas con una lesión grave en la nariz, según han confirmado fuentes cercanas a lo ocurrido.

Los hechos se produjeron en el campo Minguela durante un encuentro entre la Gimnástica Segoviana y Las Navas del Marqués. Según las mismas fuentes, el partido transcurría sin incidentes relevantes hasta el final de la primera parte, cuando, tras la ejecución del último saque de esquina, se inició una discusión entre varios aficionados en la grada que derivó rápidamente en una agresión física.

La pelea comenzó entre familiares de jugadores, principalmente padres y madres, y fue escalando en intensidad hasta implicar a entre 20 y 30 personas, con puñetazos y empujones generalizados. En el transcurso de la trifulca, una mujer resultó con una brecha importante en la nariz, y otra persona presentaba contusiones visibles en el rostro, además de otras heridas leves.

Fuentes presentes en el encuentro señalan que un jugador abandonó el terreno de juego y accedió a la grada, participando activamente en la pelea, lo que agravó la situación. El resto de jugadores y miembros de ambos clubes trataron de separar a los implicados y frenar la violencia, evitando que el conflicto se extendiera aún más.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo arbitral se retiró a los vestuarios mientras se solicitaba la intervención policial. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que recabaron información sobre lo sucedido y valoraron la situación junto al árbitro del encuentro. Tras analizar los hechos y ante la existencia de personas heridas, se decidió no reanudar el partido, al considerar que no existían garantías de seguridad ni dentro ni fuera del recinto deportivo. Las fuerzas de seguridad recomendaron la suspensión definitiva para evitar nuevos altercados.

Los incidentes quedaron reflejados en el acta arbitral, que recoge la existencia de una pelea en la grada y la participación de varios protagonistas. A partir de este informe, la Federación de Castilla y León de Fútbol deberá ahora analizar lo sucedido y determinar posibles sanciones deportivas, que podrían afectar tanto a jugadores como a los clubes implicados.

Además de las consecuencias federativas, no se descarta que los hechos deriven en denuncias penales individuales, así como en la aplicación de la Ley del Deporte, que contempla sanciones económicas y prohibiciones de acceso a recintos deportivos en casos de violencia grave.