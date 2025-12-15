El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha alertado de “deficiencias graves” en la gestión económica del Consistorio, tras analizar los últimos informes de control financiero y los expedientes debatidos en el pleno municipal. La portavoz socialista, Clara Martín, ha señalado que el Gobierno local está recurriendo de forma reiterada a contratos menores para cubrir necesidades estructurales, una práctica que, según los informes de Intervención, no se ajusta a la legalidad vigente y genera un riesgo jurídico continuado para la institución.

El PSOE sostiene que el uso sistemático de este tipo de contratos evidencia una falta de planificación y provoca situaciones irregulares como el fraccionamiento del gasto, los levantamientos de reparos por decreto de Alcaldía y la aprobación recurrente de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según expuso Martín, estos mecanismos se están utilizando para mantener servicios esenciales sin una cobertura presupuestaria adecuada, afectando a ámbitos como la ayuda a domicilio, el servicio de comida a mayores o el mantenimiento de instalaciones municipales.

En este contexto, la portavoz socialista advirtió también del incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, que supera el límite legal. A juicio del PSOE, esta situación implica que empresas y autónomos estén financiando de facto al Ayuntamiento, pese al incremento de tasas municipales, como la de residuos, que afecta especialmente al tejido económico local.

Sin presupuesto para 2026

La comparecencia concluyó con una advertencia sobre dos asuntos que el PSOE considera especialmente preocupantes. Por un lado, la ausencia de un presupuesto municipal para 2026 a escasos días de finalizar el año, lo que, a su juicio, refleja desorganización y falta de previsión en la gestión económica.

Por otro, Martín alertó de la inseguridad jurídica que rodea al servicio de bomberos a partir del 1 de enero, ante la falta de un convenio claro con la Diputación. El PSOE advierte de dudas sobre la autoridad que ordenará las intervenciones, el encaje competencial del servicio y la posible pérdida de complementos económicos por parte de los efectivos, además del riesgo de que el Ayuntamiento asuma responsabilidades que no le corresponden.

El Grupo Municipal Socialista concluyó reclamando mayor rigor en la gestión, planificación presupuestaria y respeto a los informes técnicos como base para garantizar la legalidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica del Ayuntamiento.