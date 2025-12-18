4 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación de las obras de remodelación de la glorieta de Melitón Martín y su entorno, una actuación que permitirá modificar este punto clave de conexión entre San Gabriel y Vía Roma. El anuncio de la licitación se publicará “inmediatamente en la plataforma de contratación del Estado” para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas, según informó el alcalde, José Mazarías, tras la reunión del órgano municipal.

El alcalde subrayó que se trata de “un asunto en el que tiene un especial interés todos los segovianos” y que supone “un paso más en el cumplimiento de un compromiso que tenía adquirido este equipo de gobierno”, recordando que la actuación se enmarca en la remodelación de una zona que “une San Gabriel y Vía Roma” y que ya inició su transformación con la retirada del montículo existente. Las obras, según avanzó, podrían comenzar “en el primer trimestre de 2026”.

La intervención contempla la modificación de la propia glorieta para mejorar la seguridad vial y el acceso a las grandes vías que confluyen en este punto. “Reducir el diámetro de la rotonda y retrasarla a cinco metros del punto en el que está”, explicó Mazarías. Esta actuación permitirá ampliar los carriles y mejorar el radio de giro, una cuestión que, según indicó, resulta especialmente problemática para los vehículos de mayor tamaño.

Además, el proyecto eliminará varios elementos que generaban conflictos de tráfico, como los salientes que obligaban a los vehículos a realizar maniobras peligrosas y que “han originado varios accidentes”. Aunque se mantiene la protección peatonal, se opta por un diseño más recto que mejore la fluidez del tráfico, priorizando dos carriles más anchos frente a una solución de tres carriles estrechos.

El proyecto incluye también la apertura de un nuevo carril directo desde Vía Roma hacia la calle San Gabriel, evitando que los vehículos tengan que acceder a la glorieta para realizar ese giro. “Se va a abrir ese carril que va a suponer la incorporación desde la Vía Roma a la calle San Gabriel”, explicó Mazarías, lo que permitirá descongestionar la zona y mejorar la seguridad vial.

En paralelo, se creará una amplia zona estancial y de ocio con paseos, zonas verdes, bancos y una fuente. En el espacio resultante se prevé además un elemento simbólico vinculado al barrio. “Queríamos crear un espacio que haga un recuerdo al oficio de la cantería, un oficio propio de este barrio, de gran tradición histórica en el barrio de San Lorenzo”, indicó el alcalde.

El presupuesto base de licitación asciende a 273.036,74 euros más IVA, y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses, por lo que el Ayuntamiento confía en que la actuación permita resolver problemas históricos de tráfico y estacionamiento indebido en la zona. “Es una de las actuaciones que yo creo que estaba siendo muy esperada por parte de la ciudadanía, sobre todo por los vecinos del barrio de San Lorenzo”, concluyó Mazarías.