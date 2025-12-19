Jorge de Frutos y Relaño, entre los invitados de la gala clausura Ciudad Europea del Deporte

, El año 2025 está a punto de concluir y, con él, la designación de Segovia como “Ciudad Europea del Deporte”, un reconocimiento que ha marcado un antes y un después para el deporte segoviano y para la ciudad. Con este motivo, el Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha organizado dos actividades especiales para poner el broche final a “un año muy especial para el deporte segoviano y para la ciudad”, tal y como ha señalado el concejal de Deportes, Jesús Garrido.

Los días 28 y 29 de diciembre, el pabellón deportivo “Pedro Delgado” acogerá una exposición única con todos los trofeos internacionales de la Selección Española de Fútbol y de Fútbol Sala, tanto en categoría masculina como femenina, entre ellos Mundiales, Eurocopas y Nations League. Se trata de una oportunidad excepcional para contemplar de cerca los principales títulos del fútbol y fútbol sala españoles y disfrutar de una actividad pensada para todos los públicos, especialmente para las familias durante las vacaciones navideñas.

La exposición podrá visitarse el domingo 28 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas, y el lunes 29, únicamente en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.

La tarde del lunes 29 estará reservada para la Gala de Clausura de “Segovia. Ciudad Europea del Deporte 2025”, que se celebrará en el mismo pabellón a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El acto comenzará con un repaso a todo lo que ha supuesto este año histórico, marcado por la celebración de multitud de eventos deportivos, y en el que se reconocerá la labor de los mecenas y empresas que han hecho posible este acontecimiento. Incluirá además una mesa redonda con periodistas deportivos de reconocido prestigio como Joaquín Maroto, Alfredo Relaño, Fernando Burgos, Javier Gómez Matallanas, y Miguel Ángel Díaz, entre otros, junto al exseleccionador y figura clave del fútbol sala español, Javier Lozano, quienes compartirán experiencias y reflexiones en torno al deporte.

No faltará durante la gala un homenaje a deportistas segovianos internacionales de fútbol y fútbol sala, tanto masculinos como femeninos, orgullo de la ciudad y de la provincia: Jorge de Frutos, Luis Mariano Minguela, Ángel Velasco “Lin”, Luis Martín, Estela Rodero y Elena González, el reconocimiento a título póstumo al árbitro Francisco Santiuste, y a quien ha estado colaborando de forma activa durante todo este año con el deporte segoviano como comisionado de la designación de Segovia como “Ciudad Europea del Deporte”, Jorge Carretero, quien ejerció durante más de 20 años como portavoz de la Federación Española de Fútbol.

De este modo, Segovia cerrará un año para la historia, con un retorno social incalculable y un impacto económico incuestionable para la ciudad, según ha destacado el concejal de Deportes.

Tanto durante la exposición como en la gala de clausura se desarrollarán actividades paralelas dirigidas a los más pequeños, entre ellas la posibilidad de obtener un cromo personalizado conmemorativo de la Selección Española, reforzando el carácter familiar y participativo de estas jornadas de despedida.